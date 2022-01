Descarta López Obrador cuarta ola de contagios por covid

Excelsior

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el país viva ya una cuarta ola de contagios por covid-19 en su variante Ómicron, más contagiosa que su antecesora Delta, la cual también permanece vigente en el ambiente.

A pesar del incremento en el número de contagios luego de las fiestas de fin de año y Navidad, el jefe del ejecutivo federal señaló que frente al número de hospitalizaciones y fallecimientos, no se puede afirmar que el país se encuentre en dicha situación, por lo que recomendó el regreso a clases presenciales en los planteles educativos, ya que la nueva variante del SARS-COV 2 si bien es más contagiosa, posee un menor riesgo de hospitalización y fallecimiento.

Yo no diría eso, hay que esperarnos porque lo que estamos viendo es que no tenemos hospitalizaciones (...) hay un aumento, muy poco de hospitalizaciones (...) de todos los estados sólo tres tienen aumento de contagios, no necesariamente de hospitalización en el país, hasta anoche, uno es la Ciudad de México", argumentó el presidente al destacar que a nivel nacional se tiene una desocupación en camas del 90%.

El Presidente aseguró que el gobierno está preparado para enfrentar cualquier situación que llegara a presentarse y que la mejor noticia ante la Ómicron es que México cuenta con vacunas suficientes para evitar que la salud de las personas se agrave.

La vacuna, la vacuna eso es lo que nos ha protegido y estos nuevos medicamentos como el que se mencionó aquí que están produciéndose y elaborándose", indicó el presidente López Obrador.

En seguida, el Presidente llamó a las escuelas de nivel básico y a las universidades que han pospuesto su regreso presencial a clases a que retornen a las aulas.

Nosotros recomendamos que se regrese a clases, no hay problema mayor, aquí vamos a informar y las papás y mamás nos ayudan mucho, si un niño está con problemas de garganta, se siente mal, no va a la escuela, que se quede en la casa, pero si está bien no hay problema, que vaya", expresó López Obrador .

En el caso de las universidades, el mandatario mexicano insistió en que "se pasan" aquellas que no han decidido regresar a las aulas.