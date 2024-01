Descarta Máynez alianza con el Frente

Agencia Reforma / Se registró como precandidato a la Presidencia por MC

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, el precandidato del Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, descartó cualquier posibilidad respaldar a Xóchitl Gálvez, la abanderada del frente opositor.

“Cero posibilidades”, aclaró, en entrevista. “Yo voy a ir con la dignidad hasta el final. Estoy completamente convencido de que le vamos a ganar al PRI y al PAN.

Puede sonar arrogante y me disculpo si así suena, pero hay un rechazo del 80 por ciento de los mexicanos al PRI y al PAN por el nivel de podredumbre que tienen sus dirigentes actuales”.

Un día después de haberse registrado como precandidato único del partido naranja, Álvarez Máynez aseguró que MC no ha resentido una fractura como consecuencia del severo cuestionamiento que hizo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al destape, con cervezas de por medio, que protagonizó junto a su compadre Samuel García, mandatario de Nuevo León.

No obstante, adelantó que buscará a Alfaro para tratar de recomponer las cosas.

“Sé que (Alfaro) está agraviado, pero lo vamos a remontar. No minimizo su crítica, la voy a atender, pero también agradezco ese consenso, esa unanimidad que ha acompañado este momento.

Ninguna cosa que valga la pena en la vida es fácil. Yo nunca he estado acostumbrado a eso. Nunca he ido de bajada en la vida. He estado acostumbrado a la adversidad y esta adversidad la voy a remontar”, expresó.

El aspirante emecista consideró que a pesar del señalamiento de fractura, en su registro como aspirante presidencial estuvo acompañado por Pablo Lemus, candidato a gobernador de Jalisco; el mandatario Samuel García, y Dante Delgado, líder nacional del partido.

¿Alfaro acusa que hay banalidad en esta propuesta?

“Yo creo que hay una frontera, a lo mejor a veces tenue, entre lo que es la banalidad y la ligereza; yo reivindico la ligereza, me gusta la gente que tiene estilos desparpajados, más desenfadados de comunicar, no admito que eso se confunda con la banalidad o la frivolidad”.