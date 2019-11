Descarta México que relación con EU se vea afectada por asilo a Evo

Ciudad de México— El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que la relación con Estados Unidos se vea afectada por la decisión del Gobierno de México de dar asilo a Evo Morales por razones "humanitarias".

"No espero ningún reclamo por la posición que México ha tomado en este asunto, no lo hemos tenido y no lo esperamos", señaló en conferencia matutina.

El canciller agregó que la relación entre ambos países se basa en el respeto y la buena comunicación de sus presidentes, y no en la sumisión.

"Pensaría que la relación con los Estados Unidos está en los mejores momentos de los últimos años y se basa en que, además de la buena comunicación de los dos presidentes, hay un respeto mutuo y un conocimiento del peso de México y su democracia.

"La relación con EU no debe basarse en la sumisión, sino en el respecto", afirmó.

En tanto, cuestionado por un posible impacto en la ratificación de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Ebrard dijo que no hay vinculación entre los dos temas.

"No le veo relación. Su esfera de política exterior de México y el último tramo del Tratado no tienen vinculación entre sí. Estados Unidos no ha establecido, ni lo hará, una relación con México basada en este tipo de criterios, si así fuese no habría buena relación", agregó.