Descarta MH demoler casa de Xóchitl; aplicaría sanción

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Al no contar con el trámite de Uso y Ocupación, la construcción de la casa de la senadora, Xóchitl Gálvez, en la Colonia Reforma Social, el desarrollador y el Director Responsable de Obra (DRO) podrían ser multados económicamente, informó la Alcaldía Miguel Hidalgo.

La demarcación señaló que dicha situación no amerita la clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble.

Mencionó que el trámite de autorización de Uso y Ocupación es responsabilidad tanto del constructor como del DRO, los cuales tienen la obligación de informar del Aviso de Terminación de Obra a la Alcaldía.

"El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción sólo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al Director Responsable de Obra (DRO) y no al comprador", aseveró.

En entrevista con REFORMA, el Alcalde Mauricio Tabe descartó que se trate de una obra ilegal y adelantó que revisarán las consecuencias de la falta de uso y ocupación, así como las responsabilidades que pudieran tener servidores públicos en la pasada Administración encabezada por Víctor Romo.