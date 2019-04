Descarta Monreal operación ilegal de Guardia

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, descartó una actuación irregular de la Guardia Nacional, luego de su aparición ayer en Veracruz sin que estén aún las leyes secundarias que regulen su operación.

Con motivo de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Minatitlán, Veracruz, más de mil militares fueron desplegados en la entidad, portando las siglas de la Guardia Nacional.

Monreal aseguró que no es ilegal su actuación, porque ya hay una base constitucional.

"No (es ilegal) ya es base firme, base constitucional a la existencia y no impide que la Guardia empiece a constituirse frente a la emergencia nacional.

"El presidente hizo lo correcto. Es correcta la configuración de la Guardia Nacional. En los próximos días tendremos, antes del día 24, las leyes reglamentarias, pero hay una base constitucional que le da la facultad al Presidente para ir empezando a avanzar en la constitución y en el nombramiento de quienes estarán al frente de la Guardia Nacional", declaró el senador de Morena.

Consideró que con el despliegue que se hizo de elementos de la Guardia Nacional, se mandó un mensaje importante de que se está actuando frente a la inseguridad que vive el país.

"Yo creo que todos aplaudimos que el presidente de la República esté muy pendiente de la seguridad en el país", dijo Monreal tras asistir a una sesión de Parlamento Juvenil organizado por el Senado.

Sobre el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, confió en que pronto pueda ser ratificado por los congresos de los tres países.

"Estamos en comunicación con los parlamentarios de aquellos países, para intentar sacar simultáneamente la aprobación del T-MEC en los tres países".

Indicó que se está actuando en espera de que el Congreso norteamericano concluya su análisis.

"Nosotros también estamos haciendo el nuestro y Canadá está haciendo lo propio.

"Así es que no nos come la prisa. Vamos a hacerlo con mucho cuidado y con mucha serenidad, la ratificación del tratado internacional denominado T-MEC, que es el Acuerdo Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos", mencionó.

Agregó que las presiones del presidente estadounidense Donald Trump son normales, porque están próximas las elecciones en ese país.

"Es normal, él está en elecciones. Nosotros no vamos a caminar bajo su presión", indicó el senador.