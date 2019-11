Descarta Obrador diálogo con narcos

Ciudad de México.- Cuestionado sobre si habrá diálogo de su Gobierno con narcotraficantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ese no es el planteamiento, pues lo que se busca es que se queden solos.

"No se está planteando eso, lo que se quiere es que no tengan bases sociales, que se vayan quedando solos", afirmó en conferencia matutina.

En tanto, el mandatario aseguró que los recientes hechos de violencia, como el ataque a la familia LeBarón, serán esclarecidos, ya que no existen límites y su Gobierno no tiene acuerdos con grupos de narcos, políticos o de intereses.

"Ahora con estos lamentables casos, sobre todo el último con la pérdida de vidas de niños de mujeres, pues, estamos trabajando para establecer los hechos y que haya justicia. No hay ningún límite, ningún obstáculo que impida que se haga una investigación a fondo, porque no hay intereses creados.

"No es 'se tiene un límite porque hay un acuerdo con algún grupo delictivo o un grupo político, algún grupo de interés creado' y también decir que hay mucha gente honesta en el Ejército, en la Marina, gente íntegra que nos están ayudando", señaló.

López Obrador insistió en que su estrategia de seguridad consiste en garantizar el bienestar de la población, terminar con la corrupción y combatir el consumo de drogas con una campaña nacional.

"Nosotros tenemos una estrategia para la paz, consiste, primero, en garantizar el bienestar de la población, incluye que no haya corrupción, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que actuemos de manera coordinada todos los que tenemos responsabilidad en garantizar la paz

"Que se busque más presencia de agentes de la Guardia Nacional en el territorio, que se combata el consumo de drogas, para eso la campaña contra las adicciones, y que se fortalezcan valores en lo cultural, moral y espiritual, todo esto es parte de esta estrategia", agregó.