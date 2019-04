Descarta 'Orozco Park' en Chapultepec

Ciudad de México— Gabriel Orozco, el artista visual que encabezará la reintegración del Bosque de Chapultepec -que se perfila como el proyecto cultural del sexenio-, rechaza la egolatría que sus críticos le achacan.

"(Éste) no es un ego trip, porque además mi trabajo no es ego trip. No voy a hacer ninguna escultura de bronce, no vamos a hacer elefantes blancos, no es un 'Orozco Park' ni nada por el estilo. Va a ser el parque de todos", dice.

Todavía sin presupuesto asignado y con un proyecto en realización, Orozco expone en entrevista que uno de los principales objetivos de la empresa es conectar las cuatro secciones de Chapultepec, en beneficio del peatón.

"Que pueda una persona caminar de punta a punta, no tengo el dato exacto, pero los aproximadamente 12 kilómetros que puede haber", indica.

El artista, quien asegura que no cobrará nada por coordinar los trabajos, explica que está conformando un equipo diverso de especialistas para el proyecto.

Su trayectoria y sus proyectos artísticos lo facultan para la tarea, agrega, y vuelve a referirse a sus críticos: "No soy el consentido de nadie".