Descarta Presidente rectificar, pese a violencia

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no rectificará en su estrategia contra la inseguridad, a pesar de que el 1 de diciembre fue el día más violento del sexenio y de las peticiones de ciudadanos.

En su conferencia mañanera se le cuestionó si rectificaría, como lo solicitaron participantes en la movilización el día en que cumplió un año de Gobierno.

Afirmó que lo que buscan es que se regrese a las políticas fascistoides de uso de la fuerza y exterminio.

"No, no, porque lo que quieren con todo respeto es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, al mátalos en caliente, eso no, esas políticas fascistoide no"

Atribuyó el alza en muertes por arma de fuego al fallecimiento de 22 personas en Villa Unión, Coahuila.

"Aumentó en efecto porque tuvimos desgraciadamente la pérdida de 21 vidas humanas en Coahuila", afirmó.

Mostraron una gráfica de los homicidios el día de ayer lunes 2 de diciembre y aseguró que fueron 77, de los cuales el 52% fueron en 5 estados.

"Ayer lunes fueron 77, de ciento veintitantos a 77", indicó.

"Esto lo vemos diario, esto de ayer Estado de México, Baja California, Guanajuato, Jalisco, 52% de homicidios en 5 estados".