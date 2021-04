Descarta Raúl Morón plan B en Michoacán

Reforma

Raúl Morón sostuvo que ni Morena ni PT tienen un plan B en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no restituya su registro como candidato de la Gubernatura de Michoacán.

En conferencia de prensa en Morelia, el Alcalde con licencia estimó que este viernes los Magistrados votarán la resolución tras la impugnación que interpuso contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de negarle su registro por no presentar su informe de gastos de precampaña, y confió en que le darán la razón.

"Nosotros tenemos mucha confianza por la solidez de los argumentos que hemos esgrimido en los documentos que hemos interpuesto, pero también por la calidad de los alegatos, creo que los argumentos son muy sólidos.

"Y no tenemos otro escenario, nos van a dar la razón y la justicia va a imperar en esta decisión. Entonces no podemos, ni estamos preparando ningún otro escenario hasta después de mañana que se dé el resultado", manifestó.

El aspirante morenista dijo desconocer quién es el responsable de haber colocado 14 lonas con su imagen y un banner en un portal de internet, los cuales el INE se los atribuye como gastos de precampaña.

"Son 14 minilonas, son 15 mil 400 pesos lo que se atribuye como gastos que no reporté, y el banner, esas lonas las pudo hacer quien sea, no tengo información de las lonas, de quién las mandó hacer, ni quién las puso.

"El 3 de marzo yo contesto de inmediato (al INE) donde me solicitan información sobre 14 minilonas y un banner, y de inmediato yo contesto que yo no sé quién haya hecho esas minilonas, que no son de mi autoría y el banner tampoco tengo información de su origen", planteó.

Aunque insistió en que nunca fue precandidato y no hizo precampaña, Morón dijo que Morena presentó de forma extemporánea un informe de gastos de todos los coordinadores estatales.

"Mi partido Morena también presenta la información sobre gastos de precampaña de todos mis compañeras y compañeros el 22 de marzo, y el INE a ese informe que se presenta de manera extemporánea, el INE dice que lo da por no presentado, aunque lo está viendo dice que no existe.

"El informe, en el peor de los casos, lo debió haber dado el INE como de manera extemporánea, no lo hace", señaló.

Morón refirió que la legislación establece las sanciones para el partido, no para los militantes, por presentar un informe de manera extemporánea.

"Claro que es una falta que se comete y hay sanciones que se atribuyen a esa falta, pero nunca pueden sancionar a los actores en lo particular, a los militantes o los dirigentes de un partido político por la omisión del sujeto obligado, que este caso era el partido, no su servidor, nunca fui sujeto obligado, por eso la decisión del INE es una sanción arbitraria.

"No se cumplió con el debido proceso, de anunciarme de decirme que no se había entregado el informe y que por lo tanto yo debía entregarlo, ningún paso del debido proceso se cumplió y aparte nunca tuve derecho de audiencia, nunca fui requerido", indicó.