Descarta Samuel García nuevo penal en NL; habrá reclasificación de reos

Luego del adelanto por parte del secretario de Seguridad, Aldo Fasci de la creación de un nuevo centro penitenciario, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, descartó esto y planteó la reclasificación de los internos y la posible ampliación del Penal de Cadereyta.

El mandatario estatal reveló que buscan analizar el reordenamiento de los reos para evitar mezclar a los criminales de alto, mediano y bajo impacto, así como aquellos que no cuentan con una sentencia.

"No tenemos sobrepoblación, es más, nos quedan espacios, pero el Gobierno anterior no separó y clasificó a los tipos de reos entonces, aprovechando que ya el miércoles cambiamos a todos los custodios, directores y comisarios, vamos a pedir una reclasificación", anunció el gobernador.

"Y si se ocupa, en el Penal de Cadereyta hay espacio para ampliar, modernizar, eso es lo que estamos en estudio".

"Es simplemente ampliar, clasificar y separar los reos de alto impacto, mediano, bajo y, lo deseable, los que no tienen sentencia que no estén mezclados con los que sí la tienen", reiteró.

Asimismo, explicó que la petición de estudiar la reclasificación se da luego de asistir a la Confederación Nacional de Gobernadores, donde el Gobierno Federal mencionó que la mayoría de estos centros no contaban con una separación de internos.

"Estamos en estudio para reclasificar, no hay nada sólido porque no estamos sobrepoblados, no urge".

RECUPERAN EDIFICIO ABANDONADO

Tras casi 11 años de abandono del inmueble en el municipio de Allende, el gobernador de Nuevo León, Samuel García mencionó que se analizará la obra para convertirla en un Centro de Igualdad.

El inmueble será reactivado para albergar un centro que ofrezca servicios de salud, educación y de apoyo a los ciudadanos.

"Es una zona que tiene mucho potencial, es un municipio con gente muy trabajadora y les voy contando que cuando vine hacer campaña para ser senador conocí este edificio y aquí entre las colonias me decían de la preocupación de qué había mucho tema de drogadicción en este edificio y muchas broncas y pandillas y demás.

"Yo lo que voy a hacer con Martha Herrera, secretaria de Igualdad, es que sea en conjunto salud, educación, cultura, derechos de la mujer e igualdad y hagamos un gran centro del nuevo Nuevo León aquí en Allende para toda la región citrícola", dijo.

Asimismo, mencionó que harán un estudio previo para analizar las condiciones del lugar y las necesidades que requiere la zona.

“vamos a hacer muy rápido un estudio primero de cómo está la construcción porque lo primero y más importante es su seguridad nos metemos de lleno estudiar que ocupa la zona y sin perder ni un minuto más”, indicó el gobernador.