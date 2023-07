Descarta Sheinbaum una reforma fiscal

CDMX.- El gobierno que avizora la aspirante morenista Claudia Sheinbaum no necesitará una reforma fiscal para generar recursos ni dejará como asunto "secundario" al feminismo.

Así opina en el libro "Claudia Sheinbaum: Presidenta", de editorial Grijalbo, y que saldrá a la venta la próxima semana.

Uno de los capítulos del libro era promocionado por la Revista Líderes en espectaculares que difundían la portada con una fotografía donde aparece el Presidente Andrés Manuel López Obrador levantándole la mano a la ex Jefa de Gobierno.

Los espectaculares fueron colocados desde hace dos semanas sin que el libro fuera distribuido en librerías.

REFORMA obtuvo un ejemplar de la edición, y en el capítulo 7, titulado "Presidenta, Presidenta", Sheinbaum declara al periodista Arturo Cano que bajo el Gobierno de López Obrador ningún empresario puede quejarse de que se la haya impedido desarrollarse.

"Al contrario, muchos de ellos, por ejemplo, los que se dedicaban a ciertos sectores, con la pandemia crecieron más", dice la aspirante presidencial por Morena.

"¿Una transformación profunda es posible sin una reforma fiscal?", le pregunta Cano.

"Sí. Le pedí a Raquel Buenrostro, con quien me llevo muy bien y es buena amiga, y a Pablo Gómez, que me ayudaran a revisar qué tanto más hay en el pago de impuestos en el contexto actual del régimen fiscal. Raquel me dice que todavía hay cancha, y Pablo también", responde la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Añade: "Le pregunté a Raquel de qué tamaño es el margen. Porque supongamos que yo quiero hacer en el país lo que hice aquí con las becas de los niños y las niñas: serían otros 300 mil millones de pesos, similar al apoyo que se da a los Adultos Mayores.

Hay que hacer las cuentas, y tengo ahí un equipo que me está ayudando en eso".

El libro contiene siete capítulos y como apéndice incluye el discurso que pronunció Sheinbaum en el Monumento a la Revolución el 15 de junio pasado, cuando rindió un informe y renunció al cargo de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Frente a una pregunta sobre el feminismo, donde se le dice que López Obrador considera que movimientos como el feminismo o el ambientalismo "son de importancia secundaria", Sheinbaum responde que no ocupa un rol menor.

"Por supuesto que son demandas que hay que reivindicar, y por supuesto que todos estamos de acuerdo en que las mujeres tengan derechos, pero no es lo único. Como era antes, que te decían los viejos comunistas, primero el proletariado y luego las mujeres. Pues no, todo va junto y no puede ir aislado", explica.