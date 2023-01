Descarta SRE extradición fast-track para Ovidio

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, advirtió este jueves que el proceso de extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos no se concretará en los próximos días, ya que el Gobierno mexicano cumplirá con todos los procesos establecidos en la ley.

Entrevistado en la Cancillería, el funcionario recordó que Guzmán tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana, por lo que está obligado a responder, primero, a las acusaciones que tienen las autoridades nacionales en su contra.

"Hay un procedimiento que se tiene que seguir, según la ley mexicana, se tendría que presentar que me imagino el día de hoy, según lo que escuché, ante las diferentes autoridades, pero no podríamos extraditarlo o proceder a extraditarlo en esta circunstancia el día de hoy o mañana o pasado, no se podría", dijo.

"Tenemos que cumplir con las formalidades que la ley nos impone y además tiene un proceso aquí en México abierto, que es lo que da origen a la orden. Yo supondría que lo que vamos a ver es un proceso en México y conforme a la Ley de Extradición, pues veremos conforme se vaya avanzando qué elementos aportan y cuál es el criterio que va a seguir la Fiscalía, pero, el día de hoy, yo esperaría un proceso aquí en México".

Por otro lado, Ebrard rechazó que elementos de agencias del Gobierno de Estados Unidos hayan participado en el operativo de captura del hijo de Joaquín Guzmán Loera, fundador del Cartel de Sinaloa.

A pregunta expresa, el Canciller ironizó, al advertir que, de haber participado agentes norteamericanos, él estaría enterado.

"No, que yo sepa no. Yo creo que yo lo sabría. Hasta ahorita, no. Hay una solicitud de extradición que tenemos registrada que es el 19 de septiembre de 2019 y esa es una solicitud de detención provisional y luego ya se hace el procedimiento de extradición", expresó.

"Entonces, si está presentado y eventualmente me imagino que presentarán elementos. Hoy por hoy es lo que tenemos aquí en la Cancillería. Entonces si hay solicitud de extradición y no hay participación, que yo sepa, de ningún agente extranjero en nuestro territorio".

El también aspirante presidencial de Morena rechazó las interpretaciones de algunos actores políticos, que han calificado la detención de Ovidio Guzmán como "un regalo" al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien estará de visita en México la próxima semana, para participar en la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

"Yo creo que no tiene que ver, la verdad, porque este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades encargadas de hacerlo y no hubo intermediación o consulta política en el Gabinete", refirió.

"Entonces, no hay relación entre la operación policial propiamente y lo de la Cumbre. Yo creo que yo también tendría claro, si así sería".