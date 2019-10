Descarta SSPC orden contra Chapito en México

Ciudad de México.- El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", no tiene una orden de detención por parte de México.

"No se aseguró el inmueble (donde lo encontraron) porque esta persona no tiene en nuestro País, ustedes no lo van a creer, no tiene una orden de aprehensión", señaló en la comparecencia ante diputados

"Hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos por los que se le ha acusado han sido cometidos en otro país, no en México".

El funcionario también reprochó a la Oposición que en sexenios anteriores no se hizo nada y "fracasaron".

"Dejaron el País en llamas, permítanos ahora trabajar y corregir lo que se hizo mal", dijo.

Durazo respondió así luego que diputados panistas exhibieron en tribuna mantas con cuestionamientos.

Ante desorden y gritos, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, pidió respeto.

La morenista María de los Ángeles Huerta gritó que bajaran a los panistas y les dijo cínicos.

Legisladoras de Acción Nacional rodearon a Durazo, por que la vicecoordinadora de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, pidió que se retiraran.