Descartan desabasto de medicinas

Ciudad de México— Pese a que el 62 por ciento de las claves de la megalicitación de fármacos quedó desierta, no hay riesgo de desabasto, consideró Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Explicó que las partidas asignadas en la licitación del pasado 28 de junio equivalen al 73 por ciento del total de piezas de fármacos que requirió el Gobierno, además de que las compras consolidadas de noviembre cubrían el abasto básico de 2019.

Otra opción, agregó, es resolver el faltante con adjudicaciones directas.

"Existe, vigente, la licitación de noviembre de 2018 que cubría todo 2019. Hay alrededor de 240 claves que, de alguna manera, estaban contempladas y que pueden ser cubiertas con esa licitación", sostuvo en entrevista.

Consideró que tres variables provocaron que quedaran las claves desiertas: precios no ajustados a la realidad, falta de experiencia de los proveedores y tiempo corto de entrega.

Los precios máximos de referencia, detalló, en muchos casos no correspondían a la realidad, no eran convenientes para las empresas y, por lo tanto, no cotizaron.

Agregó que varios de los proveedores no le habían vendido de manera directa al Gobierno, y sus propuestas fueron desechadas por cuestiones técnicas.

"Esto implicó que pudiera haber errores en la cotización, en la entrega de los documentos, alguna falta de firma o copia y por eso desechan la oferta", explicó.

Gual aseguró que también pudo inhibir la participación de las farmacéuticas los cortos tiempos de entrega. En ese sentido, dijo que aún no tienen claro cómo será el proceso de distribución de los fármacos.