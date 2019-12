Descartan desvíos en gestión de Blake

Ciudad de México.- El ex subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, descartó que durante la gestión de Francisco Blake haya habido desvíos que favorecieran a empresas de Genaro García Luna, y sugirió que se revise lo hecho en la siguiente Administración.

Por medio de un comunicado que fue difundido por el ex Presidente Felipe Calderón en su cuenta de Twitter, el ex funcionario pidió no hacer señalamientos injustos contra Blake, quien murió en 2011 en ejercicio de su cargo.

"Les comparto el comunicado de Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de cuando Francisco Blake (+) fue secretario de Gobernación, que ya no se puede defender de las suspicacias y sospechas desatadas en contra de él y otros por haber fallecido en el desempeño de su cargo", posteó Calderón.

Gutiérrez González exigió al Gobierno aclarar fechas, montos y posibles responsables ante los señalamientos de recursos desviados, porque, en el caso del periodo que correspondió a Blake, no había mucho margen en su prepuesto.

"Ante los señalamientos que de manera ambigua se han venido dando a conocer sobre la supuesta triangulación de recursos de la Secretaría de Gobernación durante 2010, 2013 y 2017 a empresas que presuntamente le transfirieron un monto específico a otra, que se dice propiedad de Genaro García Luna, me permito hacer las siguientes precisiones, en defensa del buen nombre y honorabilidad del finado secretario de Gobernación, José Francisco Blake, así como de esa muy bien reconocida gestión, de la cual fungí como subsecretario del ramo y encargado del despacho de Gobernación ante su fallecimiento", menciona el ex funcionario.

Precisó que Blake Mora fungió como Secretario durante el segundo semestre de 2010 y hasta noviembre 11 del 2011, día de su fallecimiento.

Indicó también que en 2010, Gobernación ejerció centralmente 2 mil 922 millones de pesos de los cuales, el 80 por ciento fue consumido en gasto operativo en recursos humanos y materiales, con un magro margen de recursos de inversión.

Sin citar al senador Miguel Osorio Chong, quien fue Secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, Juan Marcos Gutiérrez recordó que el presupuesto de esa dependencia creció cuando tomó las funciones de Seguridad Pública.

"Fue hasta la administración de la Segob en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto, la cual incluye los ejercicios 2013 y 2017 que se señala, que dicha secretaría creció exponencialmente su presupuesto, concentrando los recursos de la otra Secretaría de Seguridad Pública.

"En cualquier caso, en la auditoría de desempeño al ejercicio 2010, practicada por la ASF a la Segob en el periodo de Blake Mora, no existe observación o hallazgo relevante", subraya el ex subsecretario.

También menciona que en la entrega-recepción que hizo de la oficina del Secretario Blake no existía observación pendiente de tema alguno en materia de control o auditorías.

"En mi opinión, la cifra de gasto que se ha publicado en medios de comunicación no es, ni remotamente, cercana al margen presupuestal de gasto de inversión que se tuvo en el tramo de gestión de Blake al frente de Segob (segundo semestre de 2010)", puntualiza.

Agrega que los medios de información han señalado que la investigación involucra gasto efectuado en 2010, 2013 y 2017.

"Ante ello sería pertinente que se informen los montos, fechas, personas y conceptos que se atribuyen a cada ejercicio fiscal que se señala", demandó.

"Resultan injustos los señalamientos generales sobre un presunto desvío en la Segob, sin que se precisen fechas y actores específicos, así como el concepto del gasto que se reprocha como 'desviado'".

Agregó que corregir ambigüedades y precisar datos verificables en casos como este es indispensable en un Estado de derecho donde, por un lado, se exija rendición de cuentas a quien le corresponda en su justa dimensión y, por el otro, se impida un señalamiento injusto, que lastima la memoria de un funcionario como Francisco Blake Mora, qué murió sirviendo destacadamente su país.