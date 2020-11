Descartan impunidad en acuerdo por Cienfuegos

Alfredo Moreno/ Reforma

Ciudad de México.- El Gobierno de México aseguró que no existe impunidad en el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre el caso del general Salvador Cienfuegos.

"Yo quiero agradecer al Gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escucharnos los planteamientos y rectificar. No significa esto impunidad, significa que se inicia una investigación que ya comenzó a partir de que nos envían elementos de prueba. Nosotros decirles que no hay impunidad para nadie y al mismo tiempo no vamos a permitir, en ningún caso, que se fabriquen delitos", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En términos de México no nos pareció conveniente lo que hicieron. El Fiscal de EU fue atento, actuó de inmediato y valora y respeta a nuestro País. Esta decisión que se ha tomado me parece que es la mejor. Cuando haya elementos de información respecto a funcionarios de otro Gobierno se debe compartir información. Nunca había pasado esto, jamás. El elemento no es qué les dimos, sino la confianza en las instrucciones, no es un acuerdo de impunidad", reiteró el Canciller Marcelo Ebrard.

En conferencia en Palacio Nacional, el Secretario de Relaciones Exteriores señaló que para que exista cooperación bilaterial, el respeto debe prevalecer siempre.

"Si vamos a mantener la cooperación, hay que respetar", expresó.

Por su parte, López Obrador afirmó que no hay nada oculto en la negociación que se tuvo con Estados Unidos para el retorno del General Salvador Cienfuegos a México.

"Miren: no hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos, sin conocimiento de nuestro Gobierno", comentó.

"Entonces, como hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición, no hay nada a cambio, nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios, es algo que teníamos la obligación de hacer, porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento".

El Presidente destacó que la petición hecha a Estados Unidos fue debido a que su Gobierno no iba a permitir que se desprestigiara a una institución fundamental para el Estado mexicano como es la Secretaría de la Defensa.

"Desde luego nos interesó este asunto porque no es sólo la situación del General Cienfuegos, también eso debe de quedar de manifiesto, lo haríamos ante cualquier circunstancia que afectara a cualquier mexicano, sea quien sea, no permitiríamos una injusticia, para nadie, para ningún mexicano, para ningún ser humano.

"Pero aquí, además, está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas y no es cualquier cosa. No podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales", agregó.

El General Salvador Cienfuegos podrá regresar a México tras una negociación "diplomática" que lo sacará de la cárcel en Estados Unidos para ser investigado en México.

El Gobierno de Donald Trump retiró los cargos de lavado de dinero y narcotráfico por los que detuvo el 15 de octubre pasado al ex Secretario de la Defensa. Lo hizo al ponderar "sensibles" razones de política exterior que no detalló.

"Estados Unidos ha determinado que consideraciones de política exterior sensibles e importantes, tienen mayor peso que el interés del gobierno en mantener la persecución penal del acusado, bajo la totalidad de las circunstancias, y, por tanto, requiere desestimar el caso", expresó la Fiscalía estadounidense en su moción presentada ayer ante la jueza Carol Bagley Ammon.

Cienfuegos viene en libertad, no como detenido.- Ebrard

Marcelo Ebrard, Canciller de México, afirmó que el General Salvador Cienfuegos será traslado a México como ciudadano en libertad.

"Si (la juez) acordarse en ese sentido, lo que procede es que el General Cienfuegos sea trasladado a México, pero no en calidad de detenido, porque han sido desestimados los cargos, sino en calidad de ciudadano mexicano repatriado a nuestro País. ¿En qué calidad viene de Estados Unidos? De ciudadano en libertad, no viene como un detenido", aclaró Ebrard.

"La Fiscalía General de la República tiene que definir el camino procesal que va a seguir, pero el señor General Cienfuegos viene a México como un ciudadano repatriado por la autoridad norteamericana y se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República en libertad, no está detenido en ese viaje, es un ciudadano en libertad y en esa condición va a llegar a México.

"Se le va a poner en libertad en Nueva York, si la juez así lo determina en las próximas horas, se le va a poner en libertad allá, eso es muy importante, en Nueva York se le pone en libertad, viene a México y aquí se aplica la ley. Se hace una investigación, resuelve la Fiscalía General de la República lo conducente y no tiene por qué generar ningún conflicto".

El Canciller dijo que, en caso de que la juez lo apruebe, sería Cienfuegos trasladado a México por el US Marshall Service.

"Viene como ciudadano, como ya expliqué, lo va transportar el US Marshall Service, porque es lo que se pide a la juez, que sea trasladado a México, se salvaguarde su integridad física y se ponga a disposición de la FGR. A partir de ese momento, en libertad, la Fiscalía recibe y toma las decisiones jurídicas que procedan", finalizó.