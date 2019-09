Descartan mexicanos heridos o muertos en tiroteos de Midland y Odessa

Ciudad de México— El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento no hay mexicanos heridos o fallecidos tras los tiroteos de ayer en Texas, Estados Unidos.

"Me dicen nuestros cónsules que están en Midland y Odessa Texas que no hay reporte de mexicanos heridos o fallecidos hasta esta hora", escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

"A las 9:30 am tendrán el reporte oficial para confirmar esta información por parte de las autoridades norteamericanas".

Ayer, en EU hubo dos tiroteos al oeste de Texas, al menos cinco personas murieron y otras 21 resultaron heridas en un tiroteo masivo a la luz del día en las ciudades de Midland y Odessa en el oeste de Texas este sábado, mientras un hombre armado conducía por las carreteras y calles abriendo fuego contra residentes, automovilistas y compradores.

El Departamento de Policía de Midland anunció en su página web que el presunto autor del tiroteo fue abatido y falleció por los disparos recibidos en el cine Cinergy de Odessa.