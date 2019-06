Descartan que sea voz de Frida Kahlo

Ciudad de México— Esa dulce y melodiosa voz que, hallada en una grabación del locutor Álvaro Gálvez y Fuentes, "El Bachiller", ha venido a sacudir el imaginario colectivo sobre Frida Kahlo, ha podido sembrar la duda en muchas personas, mas no en aquellas que convivieron y estudiaron con ella.

La creadora méxico-guatemalteca Rina Lazo, discípula y asistente de Diego Rivera durante 10 años, es tajante al decir que "la probable voz de la pintora" -presentada así tanto por la Fonoteca Nacional como por la Secretaría de Cultura- no es de Kahlo.

"La voz es de, probablemente, una locutora, porque está muy bien leído (el texto), o de una actriz. Pero no es ese sentimiento que Frida le hubiera puesto al leer esas palabras tan sentidas. Entonces, por eso yo no afirmaría de ninguna manera que se trate de la voz de Frida", expresa en entrevista la también pintora.

"Al leer una cosa como esa hubiera puesto otra tonalidad, otra emoción distinta. Esto está muy bien leído, nadie discute eso, pero no es la manera de hablar de Frida".

No era su manera de hablar, pero ¿acaso su voz era así de suave?

No, no, no. Nada de eso, no es su voz. Así no era su voz.

Lazo comparte que trabajadores de la Fonoteca la visitaron hace aproximadamente un mes para que escuchara el audio, grabado en un disco de corte directo y que corresponde a un perfil sonoro sobre Diego Rivera que "El Bachiller", emblemático locutor de la XEW, habría elaborado en 1955. La respuesta de Lazo fue entonces la misma de ahora.

No obstante, su opinión fue omitida al presentar la grabación, cuando Pável Granados, director de la Fonoteca, expuso que habían consultado a Lupe Rivera, hija del muralista; a Esteban Vol-kov, nieto de León Trotsky, y a Arturo Estrada Hernández, pintor y alumno de Kahlo, el único de los tres en rechazar que se tratase de la artista.

"¡Cómo se atreven a asegurar que es la voz de la maestra!", expresa en entrevista Estrada Hernández, miembro del grupo denominado "Los Fridos", quien convivió durante muchos años con Kahlo. "Me horroricé. Claro que no es (su voz)".

El artista recuerda el tono de su mentora como amable y definido, algo en lo que Guillermo Monroy, también del grupo artístico, concuerda.

"No era una voz garrasposa ni nada. Era muy cristalina, de repente muy juguetona, muy limpia, juvenil", rememora Monroy, aunque no por eso cree que la de la grabación sea la voz de la pintora.

"No me parece para nada la voz de la maestra Frida Kahlo", subraya.

Durante la presentación del audio, el propio Granados descartó que pudiera ser la voz de una locutora profesional, de acuerdo con un contraste que, aseguró, hicieron con mujeres contemporáneas de Kahlo.

"Comparamos con muchas voces de la época y voces de mujeres que trabajaron con Gálvez y Fuentes, y es inmediatamente distinto la amplitud de la voz, es decir, los colores y las inflexiones que tiene una locutora frente a esta voz más bien plana, sobre todo cansada", sostuvo el pasado miércoles.

Sin embargo, experimentados profesionales de la voz consideraron que lo que se aprecia en el audio corresponde al tono de una mujer con preparación vocal.

"Siento que la fluidez en su habla es mucha, parece un texto aprendido. No creo que ella hablara con ese ritmo", comenta César Arias, actor y locutor de larga trayectoria en doblaje.

"Definitivamente no es Frida Kahlo. Es una voz muy fluida, meliflua, totalmente profesional", anota.

"La voz es simplemente educada. Yo no tengo (recuerdo de) la voz de Frida como tal, pero para como escribía, para el temperamento y para lo demás, no coincide", señala, por su parte, Margarita Castillo, una de las locutoras con mayor historia en Radio UNAM.

A decir de la también narradora, cuentista y poeta, el contenido de la grabación podría tratarse de una licencia poética, es decir, de una mujer con una voz educada que busca dar vida a la pintora, aunque el propio Gálvez y Fuentes expresa en el audio: "Esta voz, que ya no existe sino en la permanencia de sus palabras, la voz de Frida Kahlo".

"Es una voz educada, profesionalmente hablando, que amablemente nos trata de dar un retrato de Frida sin querer engañar a nadie, sin querer burlarse de ella", estima Castillo.

Los locutores desde su experiencia y los artistas basados en su memoria auditiva, coinciden en una certeza que desafía el planteamiento del director de la Fonoteca sobre si es posible recordar la voz de alguien a quien se dejó de ver hace 65 años: "No es Frida Kahlo".