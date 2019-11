Descartan revertir recorte a salario de senadores

Ciudad de México.- Legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) advirtieron que la Cámara de Diputados no puede revertir la reducción en la dieta de los senadores, porque el decreto ya fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación.

El diputado Pablo Gómez expuso que los senadores no tienen por qué ganar más que los diputados, y por eso igualaron los salarios.

REFORMA publicó que en el Presupuesto de Egresos 2020, los diputados bajaron la dieta de los senadores para que quedara en el mismo nivel que la suya, de un millón 148 mil pesos al año, luego de reducción de impuestos.

"Los senadores estaban ganando más que los diputados, pero es inconstitucional porque la Constitución señala que ambos legisladores son iguales, tienen las mismas responsabilidades y son del mismo Poder, somos pares", justificó Gómez, vicecoordinador de la bancada de Morena.

Los diputados aplicaron su facultad de fijar los salarios, dijo, y ya no se puede hacer nada, porque ya se aprobó el Presupuesto y ya se envió al Ejecutivo.

"Que le digan al Ejecutivo que no publique el Presupuesto, no hay de otra. Nosotros no podemos hacer nada, lo que pasó ya pasó, estamos hablando de cosas ya aprobadas", explicó Gómez.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, coincidió en que ya no puede hacerse nada, porque el decreto fue enviado ayer a la Secretaría de Gobernación para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ramírez Cuéllar consideró que los senadores no tienen por qué ganar más que los diputados e, incluso mencionó, que éstos últimos tienen más responsabilidades, dado que cuentan con la facultad exclusiva de analizar y aprobar el Presupuesto.

"Todavía los diputados tienen mayores responsabilidades por la cuestión presupuestal, entonces nadie es superior", manifestó.

El diputado dijo que la medida tiene como objetivo acabar con la "aristocracia legislativa".

También recordó que en anteriores Legislaturas los senadores tenían dietas superiores, porque se trataba de personas que buscaban su retiro tras concluir la Legislatura.

No obstante, advirtió que el actual es un nuevo régimen.

"Antes los salarios más altos de los senadores es porque eran viejitos y ya se iban a jubilar y se les daba ahí para que se mantuvieran el resto de sus días, pero estos gozan de cabal salud. Antes se veía que el Senado era una especie de aristocracia legislativa, una aristocracia de legisladores, pero eso ya es del régimen anterior, ahorita ya estamos en otro régimen", aseguró.

Ramírez Cuéllar insistió en que ya no hay marcha atrás en la reducción, e invitó a los senadores para que de manera conjunta hagan un llamado a los Congresos locales y a los regidores para que pongan orden en sus remuneraciones.

"Ojalá y hagamos un pronunciamiento de las dos Cámaras para hacerle un llamado a los Congresos locales, para que también asuman una actitud similar y revisen el monto de sus remuneraciones. No hay ningún pleito con ellos, simple y sencillamente es acabar con esta aristocracia legislativa propia del régimen anterior, y el paso siguiente es ir por las remuneraciones de los Congresos locales", aseveró.