Descartan revertir recorte a salario de senadores

Ciudad de México— El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, advirtió que si los senadores quieren una dieta superior a la aprobada en el Presupuesto de Egresos 2020 deberán suscribir un acuerdo interno para incrementar sus percepciones.

El diputado de Morena deslindó a la Cámara baja de un posible acuerdo para dejar sin efecto la reducción a la dieta de los senadores, al revelar que el tema fue puesto sobre la mesa en la reunión que sostuvieron esta mañana los coordinadores parlamentarios.

Delgado indicó que la Jucopo resolvió que no era conveniente revertir el recorte, por lo que cualquier aumento a sus dietas deberá ser producto de un acuerdo interno de la Cámara alta.

El coordinador de Morena reconoció que los legisladores tienen margen presupuestal para tomar este tipo de determinaciones, ya que pese a la reducción de sus percepciones, el presupuesto total del Senado de la República es similar al de este año.

"Se hizo una valoración política en la Junta de qué tan conveniente resultaba hacer alguna modificación y se evaluó que no resulta conveniente. Finalmente no se alteró el monto total de presupuesto, entonces, si ellos quieren

tener una remuneración mayor, bueno, ellos tendrán que tomar decisiones internas", insistió.

El legislador dijo que los coordinadores parlamentarios tampoco llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la Cámara alta de revertir la disminución a través de una fe de erratas.

Reiteró que si bien la reducción fue una descortesía, ya que sus pares no fueron notificados previamente, los diputados tampoco han recibido comunicación oficial alguna al respecto.

Delgado informó que saben de la inconformidad de los senadores por las declaraciones que han realizado a diversos medios de comunicación.

"Yo reconocí que hubo falta de cortesía política de no avisarles antes. Hoy sometí el asunto a la Junta de Coordinación Política y las distintas posibilidades que teníamos de resarcir esa medida que tomó la Cámara, pero no tuvimos acuerdo de que pudiera votarse algún tipo de fe de erratas o algo parecido, dado que tampoco tenemos oficialmente alguna comunicación por parte del Senado donde haya manifestado inconformidad", indicó.

El 28 de noviembre pasado, REFORMA publicó que, sin consultar su opinión, diputados redujeron las remuneraciones de los senadores para que, por primera vez, los legisladores de ambas Cámaras tengan las mismas percepciones: un millón 148 mil pesos al año.

Para los senadores, esto implica una disminución anual de 425 mil 599 pesos, lo que significa que su dieta actual de 105 mil pesos mensuales se reducirá a 74 mil 548 pesos.