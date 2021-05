Descartan salida de México de prueba Pisa

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está participando en todas las pruebas de educación para mejorarla y que sí continúa en la evaluación Pisa.

"Sí, sí, sí, sí, no tiene por qué no continuar, todo lo que sea bueno para México. Si me dicen, va a continuar México tolerando la producción de las empresas extranjeras, digo no, pero si me dicen, va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejoren la calidad de la enseñanza, digo sí".

"Todo lo que signifique mejorar la educación es apoyado y respaldado, todas las pruebas y estamos nosotros participando para mejorar la educación", aseguró en conferencia matutina.

Cuestionado sobre la información que se ha difundido de que México ya no participaría en la evaluación de Pisa en 2022, el jefe del Ejecutivo refirió que algunos medios de comunicación no tienen ética en el manejo de la información.

"Hay que verlo, ahora salen muchas cosas en los medios, no solo en los nacionales, también los internacionales, muchas noticias falsas, hasta en los más famosos, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times, a veces desinforman, no tienen ética en el manejo de su información y a lo mejor los directivos ni lo saben, muchas veces son los corresponsales", comentó.

De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), Tue Halgreen, analista senior de las oficinas centrales de PISA en Francia, confirmó la suspensión de México para la evaluación de 2022, con lo que se convertiría en el primer país en hacerlo.

Con ello, México sería el único país de 87 que habría abandonado el mecanismo en el que participa desde el año 2000.

Pisa es un examen para estudiantes de 15 años que se aplica cada tres años para medir habilidades en lectura, matemáticas y ciencia.

La última evaluación se realizó en 2018 y la siguiente estaba programada para 2021, pero por la pandemia por Covid-19 se pospuso para 2022, con aplicación de pruebas de campo en 2021.

La prueba Pisa se distingue por medir las capacidades de los educandos y con los resultados cada país puede comparar las habilidades y optar por determinadas políticas públicas.