Descartan vacunación anti Covid-19 a menores, pese a presiones

A los reclamos y amparos para vacunar a los menores de edad, se sumó una decisión de un juez que ordenó inmunizar a dos niños entre cinco y 11 años contra COVID-19, pero pese a estas peticiones, el gobierno de México justifica que el no incluir a este grupo en su Política Nacional de Vacunación responde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La decisión de vacunar a adolescentes y niños debe tener en cuenta la priorización para proteger primero completamente a los grupos de uso de mayor prioridad”, según citó la Secretaría de la Salud en un comunicado el pasado 26 de enero, respecto a la hoja de ruta de la OMS.

Las autoridades sanitarias justificaron que la OMS incorporó como cuarto grupo de atención a niñas, niños y adolescentes saludables: “Las niñas, los niños y adolescentes sanos pertenecen al grupo de uso de menor prioridad debido a su riesgo relativamente bajo de enfermedad grave, hospitalización y muerte”, de acuerdo con el documento. En ese mismo sentido se expresó la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, quien dijo que cuando se trata de vacunar a niños sanos contra COVID-19, los países primero deben “asegurarse que la cobertura entre los grupos con mayor riesgo de enfermedad y muerte por COVID-19 sea alta”. México ha vacunado a casi el 60% de su población total; es decir, incluso a los menores. No obstante, en la Política Nacional de Vacunación solo está considerado vacunar a los menores a partir de los 15 años, y con el fármaco de Pfizer que es el único que ha sido aprobado para uso de emergencia por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Desde al año pasado, algunos padres han reclamado por la vía legal la vacunación para sus hijos menores de 18 años, pero fue hasta noviembre que se amplío el grupo desde los 15 años. De hecho, en su momento, Hugo López-Gatell, estratega del gobierno para la pandemia COVID-19, aseguró que aun cuando cumplían con lo dictado por el poder Judicial, por cada amparo ganado para un menor se le quitaba la posibilidad a una persona de mayor riesgo de vacunarse.

El lunes 24 de enero, un Tribunal Federal se pronunció sobre la posibilidad de que niñas y niños de entre cinco y 11 años de edad reciban la vacuna, siempre que exista una opinión técnica de si existen estudios científicos que avalen la seguridad de la aplicación del fármaco de Pfizer-BioNtech. En otros países, Estados Unidos principalmente, se aplica ya a partir de este grupo de edad. Esta petición se ha incrementado ante el regreso a clases presencial y el alza de los contagios por la variante Ómicron en el país. Pese a ello, las autoridades insisten que no se ha registrado un brote significativo en las escuelas por ello y que siguen con las recomendaciones de organismos internacionales. De acuerdo con el subsecretario de Salud, López-Gatell, las escuelas “no son especialmente centros de contagio”. En conferencia, el funcionario dijo: “La tendencia de incremento de casos en personas menores de edad no se dispara particularmente en este grupo de edad, en este segmento de edad, respecto al conjunto de la población; se ha mantenido desde el inicio de la epidemia el mismo porcentaje de representación de niñas, niños y adolescentes como parte del conjunto de casos”. Mientras, padres de familia y especialistas piden que se abra la vacunación a los niños entre cinco y 11 años, al considerar que es segura. En redes existe la campaña #VacunaALosNIñosMexicanos y #PorUnaNIñezvacunada. Por su parte, el doctor Francisco Moreno, Premio Nacional de Salud 2020, señala que ante la disponibilidad de vacunas, la vacuna para los menores es benéfica. A la fecha, casi 189,000 menores de 14 años se han contagiado de COVID-19 en lo que va de la pandemia, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Asimismo, se han aplicado 161 millones 997,209 vacunas de las 201 millones 299,735 que han llegado a México, es decir 39 millones 302,526 sin aplicar, aunado a que se prevé el arribo de otros 11.7 millones de dosis de AstraZeneca del mecanismo COVAX, aunque estas no están aprobadas para menores de edad.