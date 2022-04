Desconoce AMLO a su sobrina en Tamaulipas

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no identificaría a su sobrina, Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada morenista en Tamaulipas acusada de "moches".

Cuestionado en la mañanera, el Mandatario federal dijo que no tiene relación con Salazar Mojica.

"Ya saben cuál es mi postura, cero impunidad, no permitir que nadie viole la ley y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen. No amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción ni impunidad, sea quien sea al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie", indicó.

"Entonces puede ser un familiar cercano lejano, cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado ese es mi postura. En este caso lo he estado viendo por los medios es en efecto una sobrina porque es hija de una prima hermana, o sea, la abuela de esta diputada se llama Úrsula, así se llamaba mi abuela, Úrsula, la abuela de esta diputada y mi madre eran hermanas, o sea la mamá de ella es mi prima, la mamá prima hermana".

"Pero si la veo en la calle no la identifico, no tengo relación pues, en nada, seguramente tengo fotos con ella eso sí por mis giras a Tamaulipas pero no hay una relación y además pues ni se le puede juzgar sumariamente, no puede haber juicio sumario, se tiene que probar primero y segundo no debe de haber impunidad para nadie".

Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada morenista en Tamaulipas y sobrina del Presidente López Obrador, es señalada por supuestos "moches" tras la difusión de un audio en redes sociales.

En la grabación, de poco más de dos minutos, presuntamente Salazar se pone de acuerdo por teléfono con un proveedor al que le pide "inflar" facturas.

En el material no se precisa si la conversación se dio ahora que Salazar es legisladora, cargo que asumió en octubre pasado, o si ocurrió antes.

Durante el diálogo se escucha a Salazar, designada como coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, comentar al interlocutor si recuerda haberle dicho que ocupaba dinero en efectivo, y también pregunta que si el trato sólo sería con su empresa o con otras.