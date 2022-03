Desconoce AMLO informe sobre trenes... ¡de su Gobierno!

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de falsa la nota de REFORMA en la que se consigna que el robo a trenes de carga se disparó 120 por ciento en un año.

No obstante, la información proviene del Sistema Ferroviario Mexicano, que depende del Gobierno federal.

Según reporte de seguridad, en el tercer trimestre de 2020 hubo 673 asaltos a trenes, mientras que en el mismo periodo del año 2021 ocurrieron mil 485 incidentes.

Al señalar la portada de este medio, el Mandatario dijo: "miren esto: Crece 120% asalto a trenes".

"Falso, acabo de hablar con Germán Larrea y tiene la mitad de los trenes y le pregunté... no hay los asaltos que había antes".

"Pero miren, ocho columnas", indicó.

El Sistema Ferroviario Mexicano depende del Gobierno federal y su misión es promover un sistema ferroviario seguro, eficiente y competitivo, mediante la regulación, vigilancia y verificación de la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares.

En conferencia, el tabasqueño señaló también la nota que consigna un dicho de él: que México mantendrá la compra de fertilizantes a Rusia.

"Esto de fertilizantes no sé, pero me imagino que.... ah, porque sacaron que dónde estaban los 50 millones de dólares de (Alonso) Ancira, Ancira tiene que pagar, tiene que devolver 200 millones de dólares por el sobreprecio en que vendió la planta (de Agronitrogenados) en el sexenio anterior".

"Ya entregó los 50 millones, pues los tiene Pemex y va a tener los 200 porque este año tiene que pagar 50 más y así hasta el 24. Y nosotros vamos a aportar 100 mdd, van a ser 300 mdd, para atender el problema de los fertilizantes porque se están entregando fertilizantes a todos los productores de manera gratuita".

No obstante, este jueves el Jefe del Ejecutivo respondió afirmativamente a la siguiente pregunta: ¿Se seguiría comprando fertilizantes a Rusia?

"Sí. El asunto no sólo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante y, repito, el flete está teniendo mucho incremento", contestó ayer.

También hizo alusión a la nota de REFORMA en la que se consigna que Baker Hughes -implicada en escándalo de casa al norte de Houston que ocupó José Ramón López Beltrán- obtuvo contratos por 5 mil 98 millones de pesos para Dos Bocas en 2020.

"Ayer el REFORMA lo mismo, que la empresa tiene contratos en Dos Bocas, pues puede ser, porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex".

"Pero bueno, el REFORMA, este pasquín del conservadurismo, planfleto, queriendo decir de que los contratos de Dos Bocas que por los contratos de Dos Bocas, que suponen yo ordené que se le entregara a la empresa, que no me he aprendido el nombre, no conozco a nadie de esa empresa, que por esos contratos le rentaron la casa a José Ramón".