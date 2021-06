Desconoce Pedroza conteo de INE y exigirá recuento

San Luis Potosí.- Octavio Pedroza Gaytán, candidato de la coalición Sí Por San Luis Potosí, desconoció el resultado del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, que le da el triunfo a su contrincante Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde, y anunció que exigirá la apertura de los paquetes electorales y el recuento de los votos.

El abanderado del PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, cuestionó la irresponsabilidad del INE por difundir un conteo sin la metodología establecida y anunció que irá hasta las últimas consecuencias para defender su triunfo, es decir, llevar la elección a los tribunales.

"Desconocemos y rechazamos de manera categórica el conteo rápido incompleto, presentado por el INE, la madrugada del día de hoy; es irresponsable el haber validado el conteo con una muestra incompleta de sólo el 87 por ciento", dijo en un pronunciamiento ante los medios de comunicación, esta mañana.

"La muestra definida y aceptada como estadísticamente válida por el Comité Técnico del propio Instituto, es de 559 casillas, no de 491, que fueron la que se presentaron. Segundo, los intervalos entre el candidato del Partido Verde y el candidato de la coalición Sí por San Luis marcan una diferencia mínima de sólo el 0.3 por ciento, por lo que una muestra incompleta como la presentada, no puede ser tomada como un resultado confiable".

Según la estimación de resultados del INE, Gallardo encabeza la votación para Gobernador, con un porcentaje mínimo de 35.7 y máximo de 38.2 por ciento de los sufragios, mientras que Pedroza registró un mínimo de 32.8 y un máximo de 35.4 por ciento.

El candidato de la coalición recordó que ayer por la tarde, al cierre de las casillas, todas las encuestas serias como Consulta Mitofsky, El Financiero Bloomberg, Massive Caller, Arias Consultores y Demoscopía Digital, entre otras, lo daban como claro ganador, lo que coincidía con sus propias mediciones.

"Frente a los errores humanos que suelen existir en el conteo de los votos, principalmente en las candidaturas de coaliciones compuestas por varios partidos, la ley electoral prevé que si son más los votos nulos que la diferencia entre primero y el segundo lugar, deben abrirse y recontarse todos los paquetes electorales", señaló.

"Según los propios resultados del CEEPAC, los votos nulos de la elección equivalen al 3.48 por ciento, prácticamente el 3.5 por ciento, diferencia entre los intervalos presentada, por lo que exigiremos que se cumpla la ley y se abran los paquetes electorales. Definitivamente, y estamos de ello muy consientes, el resultado de esta elección será muy cerrada, esto obliga a que se haga una revisión exhaustiva de las actas de todos los paquetes electorales".

Pedroza dijo que a lo largo de las próximas horas su equipo de campaña se dará a la tarea de acopiar el 100 por ciento de las actas, ya que aún faltan varias por recabar, para definir el conteo acta por acta en las próximas sesiones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

No dudó en que consiguió el triunfo, aunque dijo estar dispuesto a alargar la defensa del mismo hasta los tribunales, consciente de que el resultado final será por un margen muy cerrado.

"Para nosotros es muy claro que las inconsistencias que se presentaron en la información de la madrugada del día de hoy, adolece de elementos que nos permiten el no validar un resultado que de manera apresurada se dio a conocer con una muestra incompleta, y que fue además previamente calificada por todos los representantes de los partidos y el propio organismo electoral", reiteró.

"No tengo la menor duda de que vamos a obtener el resultado final, favorable, para la coalición Sí por San Luis, y quiero expresar con toda contundencia que vamos a ir hasta las últimas consecuencias, primero en la etapa electoral, que es en donde tenemos la confianza de que se definirá el resultado a nuestro favor y, en su caso, recurrir a todas las estrategias legales que les permitan reconocer el triunfo de la coalición Sí por San Luis. Vamos a ganar, no tengamos la menor duda".

Reconocen tres candidatos victoria de Gallardo

Tres candidatos a Gobernador del estado reconocieron en las últimas horas el triunfo de Ricardo Gallardo Cardona, a quien el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) coloca como el ganador virtual de la contienda.

Se trata de José Luis Romero Calzada "Tecmol", de Redes Sociales Progresistas; Adrián Esper Cárdenas, del Partido Encuentro Social; y el independiente José Arturo Segoviano García, aspirantes que en conjunto obtendrían hasta 10 puntos porcentuales, conforme a las estimaciones electorales.

"Estoy convencido que ya la gente decidió y hay que ser respetuoso de las mayorías y hoy las mayorías decidieron que Ricardo fuera el gobernador", dijo Calzada esta mañana junto a Gallardo, en la casa de campaña de este último.

Esper acudió desde anoche al hotel donde Gallardo instaló su cuarto de guerra y, sin quitarse el sombrero, expresó su beneplácito al soledense, a quien dijo que había terminado con una "dictadura" de 100 años de los mismos grupos políticos que habían gobernado la entidad.

"Lo que me interesaba es que entrara una persona que no fuera de la misma dictadura y estamos muy contentos de que 'El Pollito' Gallardo va encabezando esa lucha en contra de la dictadura y no podemos ya con la emoción, estamos muy emocionados. Lo voy a felicitar porque es un evento hisórico para nuestro estado, el poder ya terminar con 100 años de estos inútiles", dijo el candidato de la Huasteca.

El último en tomarse la foto fue Segoviano, quien le entregó este lunes al candidato del Partido Verde un libro que contiene un plan de ciudadanización del gobierno, mismo que Gallardo dijo que aplicaría.

"Felicidades, enhorabuena por San Luis Potosí, por todos los ciudadanos y te felicito por el gran liderazgo que has alcanzado en esta contienda electoral, me parece que para San Luis Potosí va a ser una gran oportunidad de ciudadanizar el gobierno", dijo.

Según el conteo rápido del INE, Calzada consiguió entre el 7 y el 8.5 por ciento de los votos; Esper, entre el 0.9 y el 1.2 por ciento; y Segoviano se ubicó en el rango de 0.3 a 0.4 puntos porcentuales.