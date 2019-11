Desconocen Gobernadores del PAN a Piedra

Ciudad de México.- Gobernadores del PAN anunciaron que no reconocerán a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A través de su cuenta en Twitter, los Mandatarios agrupados en la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) subrayaron que no aceptarán a una autoridad producto de un fraude.

"A partir del primer minuto del 13 de noviembre, no reconoceremos la autoridad ni recomendaciones de quien asume el cargo en medio de violencia y fuertes cuestionamientos de su legitimidad", señalaron.

"Nuestro compromiso es con el Estado de Derecho".

La semana pasada, explicaron los Mandatarios, en medio de dudosas votaciones se eligió en el Senado a Piedra Ibarra como nueva titular de la CNDH.

Asimismo, señalaron que la elección es una clara violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales sobre derechos humanos.