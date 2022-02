Desconocía ejecutivo que inquilino era hijo de AMLO

El ex ejecutivo de Baker Hughes Co. citado en un escándalo en México por arrendar su casa de Houston al hijo mayor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tenía conocimiento previo de quién era el arrendatario.

Keith Schilling, quien trabajó para Baker Hughes entre 2016 y 2019, habló públicamente por primera vez sobre su participación comentando en un correo electrónico a Bloomberg News. Schilling dijo que su casa estaba vacía y disponible para alquilar después de que se mudó para administrar el negocio de Canadá del gigante de servicios petroleros.

"No tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera alguna", declaró Schilling. "En cualquiera de mis roles en Baker Hughes, no tenía responsabilidad por ninguna actividad comercial o contrato en, o relacionado con, México".

El alquiler de la propiedad se comercializó públicamente a través de un corredor de bienes raíces profesional y con licencia, señaló Schilling.

Un artículo publicado la semana pasada por la asociación civil sin fines de lucro Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el sitio Latinus dijo que José Ramón López Beltrán, el hijo de 40 años del Presidente, ha vivido en los últimos años en dos casas en Texas, cada una con un valor de casi un millón de dólares. La primera propiedad donde vivió pertenecía a Schilling, en ese momento ejecutivo de Baker Hughes, que tiene contratos con la petrolera estatal mexicana, Pemex.

López Obrador respondió al informe negando cualquier conflicto de intereses. "En este Gobierno, no tienen influencia mis hijos", dijo a los periodistas el lunes. "No se le da contrato a ningún recomendado".

Baker Hughes, que ayuda a las empresas a mapear cavidades de crudo subterráneo y perforar en busca de petróleo, dijo en un comunicado emitido a principios de semana que ha trabajado en México durante más de 60 años y que no tuvo nada que ver con el contrato de arrendamiento de Schilling.

"Como práctica estándar cuando me mudo por trabajo, alquilé mi casa de propiedad personal en el área de Houston a un tercero desde agosto de 2019 hasta julio de 2020", dijo Schilling, quien dejó al segundo contratista de yacimientos petrolíferos más grande del mundo para administrar un rival más pequeño, Basic Energy Services Inc. durante casi dos años.