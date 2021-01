Desde hoy, prohibidos plásticos desechables en CDMX

Excelsior

Ciudad de México.- En el primer minuto del año 2021 entró en vigor un nuevo catálogo de plásticos de un sólo uso prohibidos en la Ciudad de México, de acuerdo con la reforma que se hizo a la Ley de Residuos Sólidos y que fue publicada en la Gaceta Oficial el 25 junio de 2019.

Conforme a esta norma, desde hoy ya no se pueden comercializar, distribuir y entregar, además de bolsas de plástico, tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes, bastoncillos para hisopos de algodón, globos, charolas para transportar alimentos y tapas.

En la prohibición se incluyen productos de unicel, aplicadores de tampones, fabricados total o parcialmente de plástico, cápsulas de café, productos que contengan microplásticos añadidos como maquillajes y pastas de dientes.

Sin embargo, no se prohibirán aún las botellas de PET, como ya se hace en estados como Oaxaca y Quintana Roo, lamentó Ornela Garelli, especialista en Consumo Responsable y Cambio Climático de Greenpeace México.

"Aquí en la Ciudad de México no van a estar prohibidas las botellas de PET, pero en estados como Oaxaca y Quintana Roo están prohibidas las botellas de PET, para refrescos y aguas embotelladas; la industria buscó ampararse, afortunadamente un juez negó esto y la prohibición avanza, por ejemplo, en Quintana Roo, en áreas naturales protegidas e islas”, comentó.

La activista recordó que las multas para los comercios que incumplan estas restricciones en la capital son de más de 43 mil pesos, lo que, desafortunadamente, en los últimos meses no se ha cumplido al pie de la letra con las bolsas de plástico de un solo uso, por la emergencia por covid-19, situación que aprovechó la industria para tratar de revertir la legislación.

"Ante eso, yo haría un llamado a la ciudadanía, como consumidores, si vamos a hacer nuestras compras, por ejemplo, a un restaurante o incluso a estos comercios informales, a que llevemos nuestras propias opciones reutilizables”, manifestó.

Por su parte, Esteban García-Peña, director de campañas de Restauración Pesquera y Plásticos de Oceana México, señaló que el problema está en la aplicación de la ley, porque el Gobierno de la Ciudad de México no tiene la infraestructura suficiente para supervisar y vigilar el cumplimiento de estas nuevas disposiciones.

El tema es cómo vamos a procurar que esa prohibición realmente ocurra, y lo siguiente es ese tema ‘subjetivisimo’ de aquellos materiales que son compostables o biodegradables, porque la mayoría de los productos que tienen este etiquetado, no dicen en cuánto tiempo, no dice si requiere de un proceso industrial para su degradación.

"Te puedo decir es que mucho de lo compostable, necesita de un proceso industrial y reactivos”, explicó.

García-Peña recordó que es necesario legislar sobre plásticos de un solo uso a nivel nacional, retomando las 40 iniciativas que hay en el Congreso de la Unión, poniendo por delante el interés de la ciudadanía y no el de la industria, como la reforma que impulsa el Senado de la República, que apuesta por un supuesto reciclaje y no por la reducción en el consumo y la responsabilidad extendida para lograr una verdadera economía circular.

"Quieren convertir la ley del manejo de los residuos a nivel nacional en una ley que apuesta al reciclaje, pero no a la reducción, no a la sanción, no a atender las consecuencias por la contaminación plástica, entonces nosotros decimos no, no es una ley adecuada”, expresó.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó la semana pasada que habrá un periodo de adaptación en el que se informará a la ciudadanía sobre las restricciones y las opciones para reemplazar los plásticos, antes de empezar a imponer multas.