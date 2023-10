Desdeña AMLO paro en PJ: no trabajan, se van de vacaciones

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador desdeñó el paro de empleados de diferentes oficinas del Poder Judicial de la Federación (PJF) al afirmar que no trabajan y se van de vacaciones dejando sentencias sin atender.

"Que insulten y que hagan lo que consideren, son libres, pero que no se dejen manipular los trabajadores, a ellos no se les va afectar en nada absolutamente. Y claro que los líderes, ya sabemos ¿no?, líderes charros, viven colmados de atenciones y privilegios; ellos si están recibiendo instrucciones no defendiendo a los trabajadores.

"Todo eso (del paro) es puro cuento, pero -bueno- somos libres y que bueno que se manifiesten. Dicen por ejemplo: 'vamos a hacer un paro'; o sea, pues si se van de vacaciones no sé cuánto tiempo, si no trabajan, se tardan. Bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia... dicen que van a hacer huelga de brazos caídos, si siempre están", comentó López Obrador.

En una inusual protesta, miles de empleados de diferentes oficinas del Poder Judicial de la Federación (PJF) exigieron al Gobierno federal no tocar los fideicomisos institucionales que, alegaron, afecta a trabajadores y ex trabajadores.

El objetivo de la mayoría legislativa de la 4T, encabezada por Morena, es recortar recursos al Poder Judicial y desaparecer 13 de 14 fideicomisos, que acumulan 15 mil millones de pesos, que buscan trasladar a la Tesorería de la Federación.

Ante la pretensión de los morenistas, los trabajadores colocaron mantas, abandonaron labores y, en el caso de la CDMX, bloquearon avenidas aledañas a oficinas judiciales. Las manifestaciones se registraron en al menos 22 estados del país.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró que la reforma judicial busca terminar con los privilegios de jueces, magistrados y ministros de la Corte, mas no afectar a los trabajadores.

"Estamos viendo lo del Poder Judicial, es una crisis tremenda del comportamiento de jueces, magistrados, ministros. Aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados.

"Lo que debenos buscar es bajarle el sueldo y -sobre todo- las canonjías, privilegios a los de arriba, y subirle el salario a los de abajo; eso es lo que estamos haciendo, que no los engañen. Eso propone el Congreso, quitarle el privilegio a los de arriba, no se les va bajar el sueldo ni se les van a quitar las pensiones", aseguró.

El titular del Ejecutivo federal lamentó que los trabajadores defiendan los altos sueldos, las "comilonas" y hasta las cirugías plásticas de los magistrados.

"Que no los usen, que no los manipulen. Ellos mismos (los trabajadores) se dan cuenta de la vida que se dan arriba los magistrados, sus choferes, ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, todos esos lujos. Los sueldos en general son de 600, 700 mil mensuales, qué van a andar defendiendo eso", añadió.