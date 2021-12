Desea AMLO fin a pandemia, fortaleza cultural y menos pobres

Reforma

Ciudad de México.- A un día de concluir el año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entre sus deseos para el 2022 están que termine la pandemia y que continúe la grandeza cultural del país.

"Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida seres humanos mexicanos y de otros países del mundo", expresó en conferencia mañanera.

"Mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México, que no olvidemos de dónde venimos, que somos herederos de grandes civilizaciones, y que eso es lo que nos da fortaleza e identidad. Que no reneguemos de nuestro origen, el que no sabe y no se siente orgulloso de dónde viene nunca sabrá hacia donde irá".

Asimismo, el Mandatario pidió que haya menos pobreza y confió en que el próximo año será "más bueno".

"Y lo tercero que deseo es que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos, la alimentación, que nadie padezca de hambre, y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable, lo necesario, lo básico y que todos seamos felices", comentó.

"Pensando que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, fama, títulos, la felicidad es estar con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo, y este año nos fue mejor, ese es mi balance, que el año pasado, y el que viene va ser un año todavía más bueno, tengo fe en el porvenir y no hay que perder la esperanza".

López Obrador agregó que viajará a Palenque, Chiapas, para pasar el Fin de Año y el lunes retomará sus actividades, por lo que el Secretario de Gobernación, Adán López, quedará a cargo.