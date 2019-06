Desearía que le dieran la libertad: madre del Chapo

Ciudad de México.- La Embajada de Estados Unidos en México le otorgó una visa humanitaria a María Consuelo Loera Pérez, mamá de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Al salir de la cita con el cónsul, la señora agradeció al Gobierno federal por obtener el permiso con el que podrá visitar a su hijo.

"Le doy gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Embajada de Estados Unidos porque me dieron el permiso", expresó ante medios de comunicación.

Informó que no le dieron la fecha en la que le entregarán la visa, pero se dijo emocionada de volver a ver al ex jefe del Cártel de Sinaloa, después de cuatro años.

"Espero que me permitan abrazarlo", "desearía que le dieran su libertad", dijo.

Mencionó que viajará a Estados Unidos con sus hijas Armida y Bernarda Guzmán Loera, a quienes también les otorgaron la visa.

El 25 de junio es el día que se dará a conocer la condena para el narcotraficante, que se prevé sea cadena perpetua. (Con información de Reforma/La Jornada)