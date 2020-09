Desechan demanda de Anaya contra Lozoya por daño moral

Cd. de México (17 septiembre 2020).- Un juez federal desechó la demanda por daño moral que presentó el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, en contra de Emilio Lozoya, quien lo acusó de recibir un soborno de 6 millones de pesos por apoyar las reformas del Pacto por México.

Alejandro Dzib Sotelo, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, determinó que la justicia federal no es la jurisdicción que debe tramitar esta demanda en su etapa inicial, sino un juzgado del fuero común.

"Se desecha la presente demanda con el fin de que se presente ante la autoridad jurisdiccional legalmente competente y se pone a disposición de la actora con sus anexos", dice el acuerdo publicado por el juez en su lista de este jueves.

Anaya presentó esta demanda el pasado 1 de septiembre, pero fue admitida tres días más tarde; tras analizarla, el juez la desechó el pasado día 11 del presente mes, sólo que el acuerdo de desechamiento lo publicó hasta este jueves.

La determinación del juzgador deja en manos del panista decidir si impugna este acuerdo, para tratar de que su caso sea llevado en la justicia federal, o presentar en lo inmediato su demanda ante un juez civil local.

En la denuncia que presentó el ex director de Pemex ante la Fiscalía General de la República por diversos hechos de corrupción de la administración pasada, señaló un soborno de 6 millones de pesos a Anaya por votar en favor de las reformas del Pacto por México, en especial la energética.

Pero, de inmediato Anaya acusó de falsas las aseveraciones, ya que Lozoya señaló que las supuestas entregas de dinero ocurrieron en las primeras semanas de agosto de 2014 en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, en la que afirma que el panista era legislador.

"Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado el cargo de diputado 5 meses antes de la supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir el señor Lozoya", dijo Anaya tras revelarse el contenido de la denuncia del ex funcionario.