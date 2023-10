Desechan nuevo amparo a Xóchitl contra ataques del Gobierno

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Un juez federal desechó hoy, por improcedente, una nueva demanda de amparo de Xóchitl Gálvez para cuestionar ataques del Gobierno en su contra.

Martín Santos, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, se negó a admitir esta demanda, en la cual la aspirante presidencial de la Oposición acusa "la constante emisión, publicación y difusión de audios o atribuibles de la parte quejosa, declaraciones, manifestaciones, comentarios y discursos de odio" por parte de funcionarios del Gobierno.

Santos es el juez que, el pasado 7 de agosto, concedió a Gálvez una suspensión para frenar "manifestaciones de malicia efectiva" y "discursos de odio" por parte de la Presidencia y dependencias del sector financiero, en un amparo que fue promovido cuatro días después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador difundió detalles sobre los ingresos de las empresas de la senadora panista en la conferencia mañanera.

El "nuevo" amparo fue presentado originalmente por Gálvez a finales de agosto, como una ampliación de la demanda original, pero el juez pidió varias aclaraciones, que fueron subsanadas hasta principios de octubre.

El 13 de octubre, Santos determinó que no se podía tramitar el asunto como una ampliación, sino que se trataba de un nuevo amparo por hechos que no guardan estrecha relación con los originalmente reclamados, por lo que envió el expediente a la Oficialía de Partes de los juzgados en materia administrativa.

Esto sólo sirvió para retrasar el caso, pues la Oficialía le devolvió el amparo a Santos, ya que previamente había conocido de otro similar.

El juez no publicó hoy detalles de sus razones para desechar de inmediato la nueva demanda, decisión que Gálvez puede impugnar mediante queja ante un tribunal colegiado.

En cuanto al amparo original contra López Obrador, el pasado 9 de octubre, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado Administrativo confirmó la admisión a trámite de esa demandaimpugnada por varias dependenciasy tiene pendiente resolver si confirma o revoca la suspensión.

La panista lleva todo el año litigando activamente, no solo contra la Presidencia, sino contra otros morenistas, como el ex Alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, a quien no logró frenar para que deje de presentar denuncias en su contra, y Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), por algunos mensajes en la red X, antes Twitter.

También está pendiente la revisión de un amparo en materia civil, en el cual se ordena a la Presidencia otorgar a Gálvez derecho a replicar en la mañanera afirmaciones que López Obrador hizo sobre ella en diciembre pasado.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió hace unos días a la Suprema Corte de Justicia que atraiga este amparo para resolverlo en definitiva.