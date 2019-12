Desechan plan de Morena de recorte a partidos

Ciudad de México.- Entre críticas de la Oposición, diputados rechazaron reducir en un 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos.

En la votación hubo 274 votos y 207 en contra, por lo que no se reunió la mayoría calificada y fue desechado el dictamen.

Verónica Juárez, coordinadora de PRD, advirtió que bajar el financiamiento no resolvería que haya mejor gasto público.

"El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para reducir el financiamiento público no tiene otro fin más que la propaganda interesada del partido del Gobierno y descalificar y debilitar al sistema de partidos, Oposición y a las minorías", denunció.

Marco Gómez, de PVEM y ex consejero electoral, anunció que este partido no acompañaría la reforma electoral.