Desechan reponer presupuesto al INE

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Diputados del bloque de mayoría, conformado por Morena, PVEM y PT, se negaron a reponer los 4 mil 475 millones de pesos que le fueron recortados al presupuesto del Instituto Nacional Electoral.

Sin mayor discusión, no aceptaron la reserva presentada por el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, por lo que se impidió su debate y desechó la propuesta.

"No es justificable el recorte, cuando solo en las últimas pérdidas reportadas por Pemex fueron en 3 meses por 52 mil millones de pesos, en 3 meses perdieron lo que se quieren ahorrar con el INE en 13 años.

"No es justificable cuando las últimas pérdidas reportadas por la CFE también trimestrales son de 50 mil millones de pesos. Cuando los aumentos constantes del presupuesto tienen hoy a la Sedena con 6 veces más presupuesto que el INE. No puede ser que esta haya sido la promesa de la transición", sostuvo el coordinador de MC.

Señaló que en medio de los recortes al INE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó a José Woldenberg, el primer presidente del antiguo IFE.

Recordó que Woldenberg fue nombrado el 31 de octubre de 1996 en la Cámara de Diputados, producto del consenso de los grupos parlamentarios.

Mostró una portada de REFORMA, donde se da cuenta del acuerdo en el nombramiento de Woldenberg y del reconocimiento que hizo Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente del PRD.

"Ese día, se destacan las declaraciones del entonces dirigente nacional del PRD Andrés López Obrador. Él dice: 'Como quedó integrado el IFE se garantiza su independencia e imparcialidad'", recordó Álvarez Máynez.

Señaló que el PRD propuso a grandes personalidades para integrar este consejo, como fue Jaime Cárdenas, que está en Morena pero que ha sido defenestrado por pelear contra la corrupción en el actual Gobierno.

Acusa Morena cofradía en INE

En un día en el que los diputados de oposición siguen convocando a una marcha por la defensa del INE el domingo, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, descalificó al grupo cercano a José Woldenberg y los acusó de ser una "cofradía".

"Los 'Woldies' son una cofradía que durante 20 años han controlado el Instituto Nacional Electoral, se creen poseedores de la verdad en materia electoral, en materia de democracia, pero en realidad sólo son un grupo que pretende conservar ese poder.

"No es de gratis que Woldenberg vaya a dar el discurso de la marcha de este domingo, no es por la democracia, no es por el INE, es para defender a esa cofradía, a su grupo de amigos, a 'Los Woldies' como ellos se llaman, racistas y clasistas, que quieren seguir conservando el poder y los recursos de los órganos electorales, se creen poseedores de la verdad, no lo son, simplemente son grupos que durante 20 años ha medrado en el INE y en el entonces IFE", aseguró.

Dijo que el grupo está encabezado por José Woldenberg, de cuando fue Presidente del IFE y por eso les llaman "Lo Woldies".

"Sus discípulos más destacados, Lorenzo (Córdova) y Ciro (Murayama), que fueron sus asesores en aquel momento y que heredaron esto y por eso ahora pretenden conservar ese poder".

Agregó que Jesús Galindo López fue secretario particular de Woldenberg y es hoy es el secretario particular de Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE.

Manuel Carrillo Poblano fue director de Asuntos Internacionales con Woldenberg y hoy es director de Asuntos Internacionales con Lorenzo Córdova dijo.

Mencionó también a Alberto Alonso y Coria, quien fue director del Registro Federal de Electores durante más de 10 años y ahora es el encargado de operar los programas de resultados preliminares.

Añadió a Arturo Sánchez Gutiérrez, quien fue consejero electoral, propuesto por el PAN, pero antes de eso, en la época de Woldenberg, fue director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.

También señaló a Pedro Salazar, quien fuera asesor de Woldenberg y hoy está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coincidió con Lorenzo Córdova, y "desde ahí se dedica a defenderlos".

Agregó en la lista a Ricardo Becerra, también ex fue asesor de Woldenberg

"También pertenecen a esa cofradía Jaqueline Peschard que fuera consejera electoral con Woldenberg y después fuera comisionada en el IFAI, impulsada por el PAN; por supuesto. Juan Molinar Horcasitas, fue consejero electoral con Woldenberg, a apostre en el Gobierno de Felipe Calderón fue secretario de Comunicaciones y Transportes, y también director del IMSS.