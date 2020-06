'Deseo con toda el alma que termine la pesadilla de la pandemia'

Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "desea con toda el alma que termine la pesadilla" de la pandemia de Covid-19, porque duelen los fallecimientos, e insistió en que su Gobierno logró "aplanar la curva" al no saturar los hospitales.

"Hemos estado actuando yo diría que de manera responsable y eficaz, los técnicos, los médicos, científicos han logrado este aplanamiento de la curva epidémica y eso nos permitió prepararnos y salvar vidas, porque sí duelen mucho los que fallecieron, sobre todo a sus familiares, a sus amigos, entristece, pero también muchos se han salvado, porque no se saturaron los hospitales y fue por las recomendaciones de los médicos.

"México está dando un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza, con la participación voluntaria de los ciudadanos, esto no se logró en otras partes del mundo, no hay que olvidarlo. En otros países se estableció el toque de queda, se confinó a la gente en sus domicilios y no podían salir (...) aquí no fue así, aquí fue un llamado al pueblo para que actuáramos con responsabilidad", señaló en conferencia.

El mandatario dijo que existe un debate sobre si las estrategias que se aplicaron a nivel global fueron las correctas, sin embargo, dijo estar satisfecho con las medidas aplicadas en México, debido a la situación en que recibieron el Sistema de Salud del Gobierno anterior.

"Y hay todo un debate y bien sobre las estrategias que se aplicaron, si fueron las correctas, en Europa, en América, en todos lados, pero nosotros estamos muy satisfechos con la estrategia que se ha aplicado por recomendación de los médicos, es cosa de imaginar cómo estaba el Sistema de Salud pública, cómo lo recibimos, hospitales inconclusos, sin equipos, sin especialistas, sin médicos, sin enfermeras", refirió.

El Jefe del Ejecutivo reiteró su agradecimiento a los trabajadores de la salud a quienes llamó héroes y heroínas por su labor durante la pandemia.