Desestima GIEI mensajes en informe de Encinas sobre los 43

CDMX.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que, de acuerdo con un peritaje forense, no se puede determinar la autenticidad de los mensajes de Whatsapp contenidos en el informe que dio a conocer la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, el GIEI indicó que, de 467 capturas de pantalla contenidas en el informe, en 181 imágenes se determinó que existen incoherencias e inconsistencias entre los metadatos y las imágenes capturadas.

"Se puede evidenciar que algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero de 2015 y la metadata muestra fecha de creación el 1 de octubre de 2014, por lo tanto, no existe confiabilidad en la metadata, ya que no es posible obtener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado y enviado. En total, se logran determinar 181 imágenes, tipo screenshot que presentan este tipo de situación.

"Como conclusión del presente informe forense, se establece que los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital, teniendo en cuenta que no fueron extraídos directamente de los dispositivos que supuestamente fueron utilizados para el uso de la aplicación Whatsapp", indicó Francisco Cox.

El GIEI indicó que decidieron someter a peritaje los mensajes luego de que estos fueran dados a conocer el pasado 18 de agosto sin que los integrantes del Grupo previamente supieran de su existencia y ante las dudas que generaron entre los padres de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

"De acuerdo con el análisis realizado de los ficheros entregados como evidencia digital se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registros fotográfico, ya que no se puede determinar, mediante el estudio de la metadata, de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje, mediante la herramienta ExifTool.

"Tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de Whatsapp de la cual se realizó la copia tipo screenshot o captura de pantalla, objeto del análisis forense solicitado", señaló.

Los expertos aseguraron que la existencia de estos mensajes no altera las investigaciones realizadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa debido que la solicitud de 83 órdenes de captura no se baso en los datos contenidos en el informa de la Comisión de la Verdad.

Sin embargo, consideró Ángela Buitrago, es importante que se conozca quién decidió incorporar esos mensajes en el informe de la Comisión.

"Lo que sí hay que investigar es, ¿por qué se entregaron? ¿quién los entrego? y ¿cómo los obtuvo? Y ese es un elemento fundamental", planteó.

Prolongan su mandato

El GIEI dio a conocer que ante la confusión que se ha registrado en las últimas semanas con el cambio de Fiscal especial para el caso y el desistimiento de órdenes de aprehensión que ya habían sido concedidas por el Poder Judicial determinaron que dos de sus integrantes le den seguimiento al caso por otros dos meses más.

El GIEI, en este nuevo mandato estaba compuesto por cuatro integrantes, sin embargo, solo dos de ellos, Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain continuarán, en tanto que Francisco Cox y Claudia Paz terminarán con su trabajo.

Beristain, recordó que el mandato del Grupo terminaba hace un mes, sin embargo, decidieron prorrogarlo ante las dudas que generaron los mensajes dados a conocer por la Comisión y las turbulencias generadas por la salida del anterior Fiscal especial Omar Gómez Trejo.

"Ante este cambio de escenario y, tras un examen crítico de las condiciones necesarias para seguir y las implicaciones para los familiares y el propio caso, de una posible salida del GIEI de México, el Grupo ha tomado la decisión de proponer a las autoridades mexicana, a la Comisión Interamericana, a los familiares y representantes, una medida transitoria de que dos de sus miembros sigan adelante con el desarrollo del mandato", indicó Beristain.