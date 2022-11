Deshabilitarán celulares de ZTE en México

Los equipos que hayan sido importados a México por terceros, y no de manera oficial por la propia marca, serán deshabilitados, informó la compañía china fabricante de los smartphones ZTE.

De esta manera los usuarios ya no podrán usar su teléfono fuera del proveedor oficial, ya que será bloqueado.

“ZTE Corporation de México hace del conocimiento de sus usuarios que, debido a los altos índices de importación irregular de equipos a nuestro país, dichos dispositivos serán inhabilitados para su uso”, indicó la firma en un comunicado.

La empresa aseguró que los usuarios recibirán un mensaje con el aviso: “Este equipo no funciona correctamente porque no fue diseñado para las redes de México“, por lo que recomendó acudir al punto de venta donde se adquirió el equipo, ya que el dispositivo en cuestión fue bloqueado debido a que ZTE Corporation de México, S. de R.L. de C.V. (ZTE MÉXICO) no reconoce la importación del mismo.

“Por lo tanto, ZTE MÉXICO no puede hacerse responsable del cumplimiento de las normas, protocolos de homologación ni de las políticas de garantía aplicables a tales dispositivos en el país para el que originalmente fueron diseñados para su uso”.

Usuarios pueden replicar decisión

En caso de que el usuario desee ejercer sus derechos legítimos, estos tendrán que ser exigidos en el mismo lugar donde el dispositivo en cuestión fue adquirido.

El fabricante de teléfonos hizo un llamado a sus usuarios a adquirir sus dispositivos en canales formales en los que se ofrece una póliza de garantía.

Es importante señalar que los usuarios que hayan adquirido sus teléfonos en distribuidores autorizados no deberán tener ningún problema, pues su teléfono seguirá funcionando con normalidad.