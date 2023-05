Deslindan a Delfina de moches en Texcoco

Agencia Reforma

Estado de México.- Pese a sanciones de organismos electorales a Morena, el representante de ese partido en Estado de México, Higinio Martínez, aseguró que ninguna autoridad ha culpado a Delfina Gómez por cobro de moches en Texcoco.

El padrino político de la candidata a la gubernatura, también involucrado en el expediente, atribuyó el caso a un simple intento de desacreditarla.

"¡Imagínense la maldad de la maestra Delfina para quitarles el diez por ciento! Es una mentira que la han mantenido desde el 2017 hasta esta fecha. No hay nadie, ninguna autoridad, no el INE, que no quiere a Morena, ni el Tribunal que haya dicho que la maestra es responsable de eso, nadie", aseguró Martínez en un mitin en la plaza municipal de Tequixquiac.

El pasado 4 de septiembre de 2021, el Instituto Nacional Electoral sancionó con 4.5 millones de pesos a Morena por el cobro de diezmo que la candidata impuso a los trabajadores de Texcoco entre 2013 y 2015 cuando fue Alcaldesa, así como en el DIF municipal, que dirigía su hermano Alejandro Gómez Álvarez.

La multa fue ratificada el 12 de enero de 2022 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Aunque había ocurrido dos años antes, la denuncia fue interpuesta por el PAN en 2017, cuando Gómez estaba en su primera campaña al Gobierno del Estado de México, y según el expediente que puede ser consultado en la página del INE, al menos 472 empleados "aceptaron" el cobro de moches para que se transfiriera al Grupo de Acción Política, una organización liderada por Higinio Martínez.

El INE y el Tribunal confirmaron con documentación y firmas de Gómez junto con Horacio Duarte, su entonces secretario y hoy jefe de campaña, que cobró moches por 13.8 millones de pesos y que al menos 2.2 millones fueron a parar a Morena, por lo que impusieron una multa por 4 millones 529 pesos a Morena que en esos años necesitaba recursos para armar las asambleas que necesitaba parar obtener su registro como partido.

El Tribunal concluyó que la multa recaía en Morena y no en Delfina Gómez y en otras dos militantes morenistas, como pedía el PAN, pues el proceso fue abierto en materia de fiscalización.

"Las conductas por las que se les señala deben ser conocidas en un procedimiento diverso al de fiscalización, pues el único responsable en materia de fiscalización de lo que hicieron las personas militantes es el partido político Morena", afirmó el TEPJF.

En abril de 2017, Gómez aceptó el cobro de diezmo, aunque afirmó que fue voluntario, mientras que en septiembre de 2021, Higinio Martínez afirmó que el moche se cobró solo a funcionarios de primer nivel.

"Es injusto decir que se le retuvieron recursos a los trabajadores cuando es una mentira, fueron funcionarios de confianza, fue de manera voluntaria y fue desde la Presidenta Municipal, el secretario del Ayuntamiento, que era Horacio Duarte y lo fue por menos de seis meses, síndico y regidores, directores, subdirectores, jefes de departamento, y varios sus colaboradores de ellos", apuntó el también ex alcalde de Texcoco.

"Nadie, ni la Fiscalía del Estado de México, que está en manos de los contrarios, jamás determinó que había un mal manejo en ese asunto que le han señalado, ni la Fiscalía de la República, ni el SAT, ninguna autoridad que investigó a la maestra determinó que ella tenía una responsabilidad o que había hecho algo malo", dijo esta tarde.

La candidata, por su parte, prometió castigar la corrupción de los funcionarios y también reducir el salario en los niveles más altos.

"Que a nuestros servidores públicos les quede claro que estamos para servir al pueblo, porque para eso nos van a pagar", dijo.