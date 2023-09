Desmiente prima de AMLO que Zoé le haya 'levantado la mano'

Tuxtla Gutiérrez, México.- Aunque el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destapó como su candidata a la prima del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Manuela Obrador Narváez, hace tres semanas en Chiapas, ella aseguró que no se ha subido a la contienda por la Gubernatura.

"El maestro Zoé Robledo no está facultado para levantarme la mano, él no tiene la facultad para levantarle la mano a nadie, aquí el único que puede levantarle la mano es el pueblo", reiteró la diputada federal por Palenque, Chiapas, luego de una reunión en esta ciudad con transportistas de diversas regiones del Estado.

Cinco días después de este destape, la legisladora difundió en un video que "no se bajaba porque nunca se subió", a lo que REFORMA le cuestionó si recibió alguna instrucción para grabar ese video.

"No, si algo tengo es que yo no recibo instrucciones de nadie, bueno, hay una sola persona a la que sí le puedo hacer caso, él sí ha dado resultados, pero nadie más", contestó.

Agregó que si ella "se llegará a subir", los medios y las personas serán los primeros en saber. Ahora, dijo que está trabajando y, por ahora, irá a donde la inviten.

"A mí qué me molesta, y no le va a gustar a mucha gente, que las negociaciones para que gobiernen, a la gente buena, a la gente que está aquí en Chiapas, a todo esos que somos realmente la sociedad chiapaneca, lo decida gente que no está viviendo aquí, no sabe ni qué está pasando aquí, que tienen otros datos. Esto lo tiene que decidir el pueblo de Chiapas, por eso tenemos que unirnos y alzar la voz, si no nos van a enjaretar cualquier cosa", dijo frente a los transportistas.

Previo a la reunión, a los asistentes se les entregó una publicidad en el que se promociona su imagen y sus gestiones en el ,municipio de Palenque.

"¿Quién es Manuela Obrador? Resultados que transforman", se lee en la publicidad con imágenes de ella sola y en otras junto a un grupo de personas con las obras que dice ha gestionado.

A los asistentes les dijo que sí es originaria de Palenque, Chiapas, y enlistó sus gestiones como las obras realizadas, entre ellas, el mejoramiento de la escuela primaria donde estudió, los proyectos sociales que impactaron a comunidades de Palenque tras el Tren Maya, y otros.

"Esto es para que sepan quién es Manuela Obrador. Y, si no había salido antes, es porque estaba gestionando", agregó mientras le gritaban "Gobernadora" y Bersaín Miranda Borraz, líder transportista, le levantaba la mano diciendo "para nosotros ya es Gobernadora".