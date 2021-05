Desmienten video que dice que tinta de plumas se borra

Your browser does not support HTML5 video.

Ciudad de México.- Ante las próximas elecciones ha surgido la inquietud entre la población sobre 'las plumas' que se utilizarán para marcar la boleta el próximo 6 de junio.

Pero el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aclaró que la tinta de las 'plumas' que se entregará en cada una de las casillas donde los capitalinos emitirán su voto para alcalde y diputados no se borra.

“El INE no da plumas sino marcadores de cera”, se lee en las redes sociales del IECM.

Los marcadores son fabricados con una cera especial que es imposible de borrar, remarcó el Instituto e indicó que cualquier intento por cambiar el marcado original dejaría una enmendadura en la boleta que no se podrá ocultar.

Ello, luego de que en redes sociales se difundió información en la que se aseguraba que la tinta de los marcadores que se utilizarían para marcar las boletas podrían ser modificables.

Ante la duda de la población sobre si pueden llevar marcador o pluma propia, el IECM respondió que es recomendable para reducir el nivel de contagio.