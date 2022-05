Desmontan a CJNG cinco narcolaboratorios en Michoacán

Reforma

Ciudad de México.- Luego de la persecución, el martes pasado, a soldados por parte de células del crimen organizado en las inmediaciones de Nueva Italia, Michoacán, el Ejército reagrupó a sus tropas e ingresó a la zona serrana de la Tierra Caliente donde desmanteló cinco narcolaboratorios y destruyó más de seis hectáreas de mariguana.

El golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -que supuestamente controla y disputa esa zona con otras organizaciones delictivas locales- es que con esa acción deja de producir unos 450 kilogramos de metanfetaminas el día, que equivalen a más de 200 millones de pesos en el mercado negro, principalmente en Estados Unidos.

De acuerdo con la narrativa de los hechos, desde el 7 de mayo (sábado) una fuerza de 35 elementos del 65 Batallón de Infantería, en cinco vehículos, hicieron un reconocimiento en las localidades de Capuán del Río, en Municipio de La Huacana, además de Francisco Villa y La Nolasca, pertenecientes al Municipio de Tumbiscatío.

En ese patrullaje lograron detectar un laboratorio clandestino y cuatro plantíos de mariguana en una extensión de casi siete mil metros cuadrados.

Para el 10 de marzo (martes), el mismo grupo de militares continuó con los reconocimientos en la zona y en su traslado a su cuartel en la 43 Zona Militar, en Apatzingán, encontraron un bloqueo de personas -al parecer desarmadas- en la localidad de Potrerillos de Coria, en Tumbiscatío.

Los militares lograron seguir su camino, pero en Cuatro Caminos, en el municipio de Múgica, ubicaron otro bloqueo, también con personal supuestamente desarmado y a bordo de decenas de camionetas. En este punto es donde se registró la persecución.

"Ahí también lo evaden, al ver que no representa un peligro para el personal, no había una agresión armada, no había por qué responder con la fuerza y es evadido este bloqueo ahí en Cuatro Caminos", indicó ayer el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, en la conferencia mañanera.

"La actitud que se tiene en ambos bloqueos, lo que se identifica, es que había por parte de esta base social de la delincuencia organizada, a veces unos apoyando y otros obligados, pues se identifica que estaban protegiendo, estaban evitando que pudiéramos estar en esta área. Identificamos que habría de posibilidad de que existiera algo ilícito, algo mayor", advirtió.

Con esto, para el miércoles, el Ejército reunió a 352 soldados, 106 efectivos de la Guardia Nacional, 12 elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y 42 de la Policía de Michoacán, para un total de 512 elementos, para regresar a la zona bloqueada en busca de lo que pretendían proteger los civiles, supuestamente aliados al CJNG.

"Identificábamos que algo se estaba ocultando, que algo buscaba la población, esa base social desarmada buscaba que no entráramos a realizar nuestra tarea. Entonces, esta fuerza hace reconocimientos terrestres y aéreos en Tumbiscatío, Múgica y La Huacana, de tal manera que se tienen resultados positivos, se localizan cuatro laboratorios para producir drogas o metanfetaminas, cuatro más, y 15 plantíos de mariguana", presumió el General.

Los civiles pretendieron bloquear el acceso de los militares para evitar la detección de los otros cuatro narcolaboratorios.

Los cinco laboratorios asegurados en total operaban con nueve reactores. Cada uno es capaz de producir hasta 50 kilogramos de droga cada 24 horas, de acuerdo con las autoridades.

"En cuanto a lo que es droga sintética, esos nueve reactores en un mes podían haber generado o producido más de 13 millones de dosis de metanfetaminas que podían haber llegado a la sociedad mexicana. En en el ámbito de la mariguana destruida, la afectación al narco fue de 13.6 millones de pesos, estimó Sandoval.

"La actuación del personal, que fue evitando tener una confrontación, tiene que ver con las directivas que se tienen del señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) en cuanto al respeto de derechos humanos y también la aplicación de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza", añadió.