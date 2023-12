Despiden a 7 jóvenes asesinados en Salvatierra

Associated Press / Familiares y amigos acompañan a la comitiva fúnebre de dos de los jóvenes asesinados en Salvatierra, en el estado de Guanajuato, México, el martes 19 de diciembre de 2023 Associated Press / Familiares y amigos de David Hernández cargan su ataúd durante la comitiva fúnebre en Salvatierra, en el estado de Guanajuato, México, el martes 19 de diciembre de 2023

Guanajuato, México.- Los jóvenes Thalía Cornejo, Alberto Ramírez, Marco López, Emiliano Vargas, Irving Ruiz, Galileo Almanza y David Hernández, víctimas de la masacre en Salvatierra el 17 de diciembre, fueron despedidos por familiares y amigos en distintos puntos de esta ciudad Guanajuatense.

Thalía Cornejo, exreina de belleza en 2017 de 25 años de edad, fue enterrada en el panteón de Salvatierra y durante su despedida los asistentes portaron globos blancos.

Su ataúd blanco fue llevado a una misa de cuerpo presente en el templo del Carmen, donde el sacerdote lamentó los hechos.

"Todos estamos sufriendo por esta desgracia", aseguró el sacerdote.

Galileo y David fueron despedidos juntos y enterrados juntos, pues de acuerdo con el testimonio de asistentes eran un par de amigos inseparables.

Su misa fue hecha en el templo de la Virgen de la Luz y de camino al cementerio de la ciudad, una banda acompañó al cortejo fúnebre tocando canciones que ambos amigos disfrutaban.

Los jóvenes Marco López y Emiliano Vargas también fueron despedidos por amigos y familiares que acudieron al cementerio local para colocar sus ataúdes, sus misas se celebraron en el templo Capuchinos.

Al funeral de Alberto Ramírez asistieron más de 150 personas, quienes escucharon un mensaje leído por la madre del joven asesinado junto a otras 10 personas.

"Hay mucha tristeza en mi corazón y en todas las personas que están aquí acompañándonos por la partida de Alberto. En su nombre doy este mensaje 'que sólo quede el recuerdo de este último adiós, ya no existe la distancia, ahora soy como una oración que vive en tu pensamiento, sólo me adelanté un poco en el viaje final. Quiero que sean felices y que nunca me olviden'", dijo la mujer entre lágrimas.

Irving Ruiz recibió el adiós de sus seres queridos en el templo de San Judas Tadeo en la Colonia Victoria, fuera del centro de la ciudad, de donde era oriundo.

Faltan por ser sepultados Héctor Almaraz, menor de edad; Macarena Becerril; Juan Luis García, quien era parte del grupo musical Dinastía Cornejo, y Antonio Sánchez.

Todos ellos son víctimas del ataque en una hacienda en la comunidad de San José del Carmen, donde un grupo de personas que no fue invitado e intentó entrar provocó la masacre que enlutó al poblado.

Hasta el momento, no hay detenidos por estos hechos en los que otras 14 personas resultaron lesionadas.