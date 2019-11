Despiden a historiadora asesinada en Sonora

Ciudad de México.- La historiadora Raquel Padilla Ramos, asesinada la tarde del jueves presuntamente por su pareja, fue despedida este sábado en el patio central del Museo Regional de Sonora, en Hermosillo.

En ese lugar, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó el homenaje de cuerpo presente a Padilla, quien laboró durante 26 en esta institución.

Desde las 10:00 horas, familiares, amigos y colegas de la investigadora asistieron para acompañarla y darle el último adiós.

Integrantes de la comunidad yaqui realizaron rituales con música tradicional para despedir a la defensora de los derechos de esta cultura.

Posteriormente, al lado del féretro, Raquel Torua Padilla, hija de la historiadora, describió que su mamá siempre defendía las causas nobles del País como a las mujeres, indígenas, migrantes, campesinos, desplazados, víctimas del narco y el medio ambiente.

"Son momentos muy duros", expresó.

"A mi mamá me la arrebataron de la manera más cruel, mi mamá tan linda, y es una prueba muy grande porque no sólo llevo el luto de que murió mi mamá, sino el dolor tan grande de pensar cómo murió, no sólo pienso en mi mamá fallecida, sino en lo que sufrió antes de fallecer".

Diego Prieto Hernández, director general del INAH, lamentó la muerte de Padilla.

"Una mujer que siempre luchó por una sociedad más justa, más libre y más respetuosa de la diversidad, muere en circunstancias inesperadas, inadmisibles y del todo reprobables", declaró ante medios locales.

"Es una mujer que supo ser mujer cuando frecuentemente los hombres no sabemos ser hombres. Lo sentimos mucho".

Alrededor de las 15:00 horas, el cuerpo de Padilla fue trasladado a una funeraria para ser velado y despedido de forma privada por sus familiares.