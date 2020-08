Despiden a médico del IMSS que denunció falta de equipo

Zacatecas

A dos meses de jubilarse, un neurocirujano en Zacatecas fue despedido como médico especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por instrucciones de la delegada en la entidad, luego de que el doctor denunciara reiteradamente la falta de equipo, contagios y muertes a consecuencia del coronavirus Covid-19.

El neurocirujano aseguró que la delegada le fabricó un supuesto caso de negligencia médica para despedirlo.

"Le digo que hay que operarlo, nunca me dice sí, nunca me dice si no se va a operar, el lunes se queda la nota de puño y letra mía, cosa que desapareció la delegada mañosamente para buscar al paciente para operarlo y el paciente a las seis de la tarde del viernes firma un alta voluntaria para irse con ese ingeniero que le iba a curar el cáncer, el paciente regresa al seguro social una semana después y lo opera uno de mis compañeros”

"Se hizo lo que se tenía que hacer, simplemente los pacientes buscaron otras alternativas no quirúrgicas, alternativas de medicina mágica, se dieron cuenta que no era así y regresan al instituto, como ellos pensar que si llegaban conmigo no los iba a atender, porque en teoría un paciente que firma un alta voluntaria el Instituto ya no los debe de recibir, en teoría, que bueno que lo recibieron, que bueno que lo operaron, que bueno que está bien el señor y así hubiera sido desde un principio", agregó.

La primera batalla administrativa donde se revisó el caso ya quedó solventada por sus superiores informó el médico.

"Mi jefe, el doctor Esaú Lozano Prado, donde le contesta al director, de referente a este caso, no podemos dar los nombres; y le dice al final: No encontramos omisiones y no hay falta de reglamento a las prestaciones médicas por parte del personal trabajador por motivo de que la queja interpuesta no la consideramos procedente", señaló.

La delegada no ha emitido respuesta sobre el despido del médico; semanas atrás minimizó las denuncias hacia su administración por la falta de equipos de protección.

"Lo que no es válido es que se aproveche la gente para hacer una situación de protagonismo", dijo Saandra Durán, delegada del IMSS en Zacatecas.

Por este despido, varios sindicatos de maestros, mineros y trabajadores del gobierno ya preparan manifestaciones para exigir la reinstalación del médico.

"No podemos permitir que se sigan dando esas prácticas y parar en seco y exigir a la Delegada del Seguro Social aquí en Zacatecas, la inmediata reinstalación del doctor Armando Rosales Torres", afirmó Alejandro Rivera, secretario general del Sindicato de Trabajadores Independientes de Zacatecas.

"Y denunciamos públicamente que si no se hace lo que debe ser, nosotros como bloque tendremos que apoyar al compañero… a los compañeros del sector salud", mencionó Sandra Zúñiga, vocera de la sección 24 del SNTE.

El doctor Rosales asegura que una vez que resuelva la demanda por despido injustificado, iniciará un recorrido por todo el país para dar apoyo a sus colegas que sufran carencia por la falta de equipos o condiciones de trabajo ante la pandemia.

Fuente: www.excelsior.com.mx