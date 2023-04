Despiden a motociclistas y locutor asesinados en Zacatecas

Zacatecas.- Los jóvenes asesinados anoche en el ataque armado en el Municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, fueron despedidos por sus familiares, amigos y la comunidad biker, a la que pertenencían.

Los cuatro hombres y una mujer estaban reunidos en la Colonia Villa Calera, en la zona centro de la localidad, cuando alrededor de las 21:00 horas fueron atacados por sujetos armados.

Los cinco eran miembros del club "Fénix Biker" de Calera, Zacatecas. De hecho, al momento de la agresión, portaban sus chamarras o chalecos de cuero que los identificaban como integrantes.

A través de sus redes sociales, dicho club de motociclistas calificó esto como una "lamentable pérdida" e indicó que los cadáveres fueron entregados a sus familiares, quienes han organizado misas y eventos funerarios para despedirlos.

"Gracias a todos por ese gran apoyo y a la comunidad biker por tan grata demostración de afecto, mostrando sus condolencias", expuso ante los pésames recibidos de clubs de otras entidades como Nuevo León, Estado de México, Sinaloa y Aguascalientes.

Entre los ultimados se encontraba Dilan Fernández Torres, quien era colaborador en La Voz Radio, que pertenece al medio Imagen de Zacatecas.

"Compañero locutor de nuestro programa Vértigo Paranormal. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su apreciable familia rogando que el creador les dé pronta resignación y consuelo por tan irreparable pérdida", externaron las empresas de comunicación en una esquela.

"Humo hasta el cielo"

Para despedir a las víctimas, sus amigos han convocado despedidas al estilo biker, es decir, acudirán a sus funerales con sus motos para decir unas palabras en su honor y encender sus vehículos, sonar motores y externar la frase: "humo hasta el cielo".

El cuerpo de Blanca Flor Pacheco es velado en la casa de su abuelita en la Estación San José en Fresnillo, Zacatecas, adonde fue trasladada por decisión de su familia. El panteón de ese municipio será su última morada.

El velorio de Alexis Padilla empezó a las 10:00 horas de este viernes en una funeraria local, le realizarán una misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón en Calera y después será sepultado.

"¿Cómo se supone que voy a aprender a vivir sin la persona que me regresó la vida, que me hizo tan feliz, que me amó como nadie? Nos vas a hacer muchísima falta, mi vida. Gracias por regalarme estos meses a tu lado. Humo hasta el cielo, mi ojitos preciosos", fue la despedida que dedicó su novia, Lizeth.

En tanto que José Manuel Arano, alias "El Chino", será velado a partir de las 18:00 horas en su domicilio. A él también se le organiza una misa de cuerpo presente para después ser enterrado en el Municipio.

"Fénix Biker" de Calera informó que Dilan será velado todo el día de hoy y la noche, para llevarlo a campo santo mañana; mientras que Adrián será sepultado este viernes Calera.

"Apagaron sus sueños, borraron sus sonrisas, los arrebataron de una vida que recién comenzaba. Me uno a la pena que hoy embarga a la comunidad sobre dos ruedas", publicó la usuaria Megara, aficionada al motociclismo.