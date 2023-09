Después de la tormenta... llegó la calma al INE

Agencia Reforma

Los gritos, acusaciones y descalificaciones se transformaron en sonrisas, abrazos y promesas de compañerismo entre los consejeros del INE.

Así, el Consejo General aprobó, por unanimidad, la integración de 10 comisiones con las que operará durante el proceso 2024, que arrancó el jueves pasado.

La presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, afirmó que el aprendizaje de la discusión que tuvieron en las últimas horas es que deben darse un espacio para reflexionar.

Sin embargo, dijo, los consejeros están dando muestra de la salud, profesionalismo, experiencia y madurez del INE.

"El menaje es este: sí se puede, sí hay capacidad para generar consensos, acuerdos, todo es a nombre del gran reto que el Instituto tiene", dijo.

Incluso, consejero Uuc-Kib, ofreció una disculpa a la consejera Dania Ravel, luego que en la acalorada sesión de anoche le gritó.

Aseguró que hubo "gritos y sombrerazos" en la negociación que duró seis horas, pero eran necesarios.

"Ya vendrán otros días intensos, difíciles, quizá habrá gritos y sombrerazos, y concluiremos en lo que siempre concluimos: poner por delante esta institución y que es lo que nos permitirá entregar a México elecciones limpias e integras", dijo.

La algarabía por el acuerdo fue interrumpida por las acusaciones de los representantes de Morena y PT al bloque opositor a Taddei.

"Reconocerle presidenta que haya tenido este golpe de autoridad para recomponer este proceso que sí nos estaba preocupando mucho", soltó el morenista Eurípides Flores.

Su compañero petista Pedro Vázquez exigió que no se repitiera "un secuestro de cotos de poder de algunas áreas del instituto".

"Agradecemos a la presidenta dar el espacio a la reflexión, ponderar sus posturas y anteponer sus intereses personales o de grupo a los del fortalecimiento de la democracia, y dar una señal de confianza en el árbitro electoral", dijo.

Esto provocó el enojo de algunas consejeras. Carla Humphrey afirmó que sí es el inicio de una etapa de diálogo y respeto, pero también debe ser de responsabilidad de todos.

"No se equivoque, señor representante, no es un golpe de autoridad", respondió.

Su colega Dania Ravel abundó: "Aquí no hubo un golpe de autoridad, eso (que ellos llevaran la votación sin consenso a la meta) ayudó a que pudiéramos tener un dialogo horizontal y llegar a acuerdos. No me parece que se diga que se recompuso un procedimiento, porque lo que hicimos fue propiciar ese diálogo", apuntó.

Los demás consejeros coincidieron en que existe un dialogo distinto, que les ayudará a enfrentar los retos del proceso electoral.

Martín Faz confió en que los acuerdos y disposición del diálogo se mantengan y realmente trabajen en "colegialidad".

¿Después de la tormenta llegó la calma?, se le preguntó a la presidenta.

"Así es, siempre sucede así. Es un logro correcto al inicio del proceso, de los muchos que vendrán, habrá contratiempos en el camino pero siempre pueden salvarse con el dialogo, reflexión, y siempre poniendo por encima el bien del instituto", respondió.