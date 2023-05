Destacan disposición de embajador chino en tema de fentanilo

Especial / Agencia Reforma / El embajador de China durante su encuentro con el presidente López Obrador

Ciudad de México.- El canciller Marcelo Ebrard aseguró que hay buena disposición del embajador de China en México, Zhang Run, para abordar con el Gobierno federal el tema del fentanilo.

Ebrard acudió a Palacio Nacional junto con los embajadores de Corea, República Árabe Saharaui, Portugal, Colombia, Filipinas, Rusia y República Popular de China, quienes presentaron cartas credenciales ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre si abordaron el tema del fentanilo, el secretario dijo que hubo buena disposición del diplomático para abordarlo, al ser un tema importante para ambas naciones.

"Lo saludó y conversaron en general sobre la relación, entre otras, también está ese tema, que sí lo mencionó el presidente como algo que nos importa, son temas importantes para ambos países y hay buena disposición del embajador y espero que dé pronto buenos resultados", afirmó.

En abril pasado, López Obrador envió una carta al presidente de China, Xi Jinping, para pedirle su colaboración en el control de envíos de fentanilo hacia México.

En respuesta, ese país aseguró que no existe el llamado "tráfico de fentanilo" entre ambos países.

El canciller aseguró que México está avanzando con el Gobierno de China en varios convenios en temas como el combate de precursores químicos.

"En el caso de China, estamos avanzando mucho con varios convenios en materia policial, en torno al tema de precursores químicos. Hay una gran cooperación con China. La vamos a mantener".

El secretario se refirió también a las declaraciones de esta mañana del presidente, quien llamó a hispanos a no votar por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien propuso cerrar la frontera de Estados Unidos con México para combatir la crisis de fentanilo y aseguró que mientras López Obrador critica a su estado por promulgar leyes contra la migración, él tiene "un desastre en sus manos".

Ebrard dijo que espera que el llamado del mandatario federal no genere conflicto alguno, ya que lo que lo defiende es el sentido común.

"Espero que no (haya conflicto), pero la verdad es que lo que defiende el Presidente es el sentido común, no pretendemos ir más allá de eso. El sentido común es tomar en cuenta cuál es la posición de cada uno de los que se van presentando allá respecto a nuestro país y la comunidad mexicana en Estados Unidos".

La comunidad latina y de mexicanos, dijo, está preocupada por esas leyes, las cuales calificó de racistas e invasivas de los derechos humanos, por lo que la instrucción del jefe del Ejecutivo federal es preparar la defensa jurídica caso por caso, así como las impugnaciones correspondientes.

"Estuve con ellos en Florida, están preocupados por esas leyes, son leyes claramente racistas, invaden la esfera de los derechos fundamentales de las personas y, entonces, la instrucción que yo tengo, es que el Gobierno mexicano prepare la defensa jurídica caso por caso y también la impugnación al aspecto racista de la ley, porque una ley contra personas migrantes o por movilidad laboral como la que ya aprobó el Gobierno de Florida, te lleva al racismo, porque la forma de ubicar a las personas por cómo hablan, por cómo son, de que etnia son, son leyes racistas", insistió.

Las impugnaciones, añadió, se realizarían a través de ciudadanos americanos, porque el Gobierno mexicano no podría hacerlo.

"El Gobierno mexicano no podría dentro de la esfera de Estados Unidos, pero sí ciudadanos americanos, tenemos 38 millones de ciudadanos norteamericanos de origen mexicano, no va a faltar quien dentro de ellos, 38 millones, presente esa denuncia y esa demanda y, en su momento, México puede concurrir, pero no sería indispensable, pero sí la comunidad de México en Estados Unidos lo va a hacer".

Sobre los países cuyos embajadores presentaron sus cartas credenciales, detalló que en el caso de Portugal, está invirtiendo cada vez más en México, sobre todo en empresas de infraestructura, porque cuentan con buena ingeniería.

El canciller mencionó que ese país está participando en el Tren Maya y en otras obras en el país.

Respecto de Corea, recordó que es uno de los principales socios de México, y adelantó que buscan un tratado de libre comercio a futuro con el país, por lo que ya están en diálogo.

"Hay conversaciones sobre eso, no es fácil, pero estamos en camino; le toca a la Secretaría de Economía determinar", dijo.