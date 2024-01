Destapa pelea 'pacto mafioso' entre el PRIAN

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Un pleito por las candidaturas a las alcaldías de Coahuila entre el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, y el Gobernador de esa entidad, Manolo Jiménez (PRI), destapó un pacto que firmaron en 2023.

Dicho acuerdo consideraba la entrega al PAN de 5 diputaciones en Coahuila, pero también 3 secretarías del Gobierno estatal (Obras, Fiscalización y Medio Ambiente, Turismo o Economía), 20 por ciento de subsecretarías y 20 por ciento de oficinas de recaudación, además de 6 notarías públicas.

También se entregaría al blanquiazul el subsistema de Educación, el Instituto de Transparencia y la ratificación de un Magistrado.

Para el proceso electoral 2024 en Coahuila, consideraba que el PAN nominará candidatos en 14 municipios, incluido Torreón, de 38 que estarán en disputa.

"Acción Nacional le exige al Gobernador y a la dirigencia del PRI, que cumplan el acuerdo firmado en 2023", indicó el PAN, en un comunicado, la mañana del martes 9 de enero.

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, respondió ese mismo día que ese convenio obligaba al PAN a sacar un 20 por ciento de la votación total en 2023, pero solo logró un 6 por ciento.

En respuesta, el dirigente albiazul explotó y exhibió el documento en redes sociales. "Es una verdadera pena que el recién entrado Gobernador Manolo Jiménez mienta con tal facilidad. El acuerdo político firmado por el hoy Gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral", respondió Cortés.

La difusión del documento fue aprovechada por actores políticos de Morena, incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo calificó como "un pacto mafioso" e incluso bromeó con que solo faltó que se repartieran "los baños públicos".

Desde Palacio Nacional el jueves 11 de enero y con el documento proyectado en la pantalla gigante del Salón Tesorería, López Obrador consideró que la publicación del documento fue un "descaro", aunque agradeció el gesto al panista, a quien nominó para otorgarle un premio por "su extraordinario servicio a la democracia".

"Es un acuerdo mafioso para repartirse. Y yo agrego: cuando se reparte mal el botín hay motín, que fue lo que sucedió: 'Ah, ¿no me vas a cumplir? Aquí te tengo'. Esto es lo que le debía entrega el PRI al PAN en Coahuila. Este es genial, el Instituto de Transparencia, que es autónomo e independiente e imparcial. Descentralización en infraestructura educativa o agua o junta de caminos o baños públicos.

"Firmaron un acuerdo, pero lo fantástico o surrealista o descarado es que lo da a conocer el mismo presidente del PAN, lo da a conocer, se lo tenemos que agradecer mucho porque todo esto ayuda a entender cómo se dan estos enjuagues", manifestó el Presidente López Obrador.

La representación de Morena ante el INE denunció el pacto que firmaron PRI y PAN para las elecciones de Coahuila en 2023. Para el representante de ese partido, Sergio Gutiérrez, esto es violatorio del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, que obliga a los institutos políticos a "conducir sus actividades dentro de los cauces legales".

En su denuncia, Morena asegura que dicho pacto transgrede el principio de legalidad porque constituye una forma de alianza entre partidos no prevista en la ley, que propicia "desigualdad y discriminación en el acceso a los cargos públicos".

Tras el escándalo desatado por la negociación de distintos cargos, la precandidata presidencial de estos partidos, Xóchitl Gálvez, aseguró que ella no lo comparte.

"Hay cosas que yo no comparto en absoluto de lo que está en ese contenido de esa carta (exhibida por Marko Cortés). A mí me parece, por ejemplo, que las notarías se deben de asignar por examen de oposición, eso es lo que pienso".

Expuso que ella llegó como una candidata ciudadana por un millón de firmas que la avalaron y que no ha hecho ningún tipo de acuerdo.

"Ni lo aceptaría, ni lo haría. "He dicho claramente que valoro la capacidad técnica, valoro la honradez y la capacidad de trabajo del que va a ser mi equipo, no hay cuotas, no hay cuates, no hay convenios. Ni se han atrevido a proponérmelo ni lo aceptaría yo", sostuvo Gálvez.

Después del escándalo, el PAN quedó fuera de la "Alianza Ciudadana" en Coahuila, que integrarán PRI, PRD y Unidad Democrática de Coahuila, para las elecciones de los 38 ayuntamientos en Coahuila.