Destinan 503 mil mdp a subsidios en energéticos

CDMX.- Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda, informó que este año se destinarán 503 mil millones de pesos en subsidios a energéticos.

Detalló que 430 mil millones se destinarán a subsidiar las gasolinas y 73 mil millones la electricidad doméstica.

Al dar a conocer los resultados del plan contra la inflación y la carestía firmado con empresas del sector agroindustrial y autoservicios, el titular de SHCP aseguró que sin el IEPS y los estímulos adicionales a los combustibles la inflación se ubicaría 2.6 por ciento arriba de la actual.

"Sin este paquete la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16, por eso es que entre otras razones la inflación de México está más baja que la de otros países incluyendo Estados Unidos".

Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ramírez de la O advirtió que sin el paquete antiinflacionario de la 4T, habría caído el consumo, el IVA y el Banxico habría tenido que subir, de nuevo, la tasa de interés.

"Al caer el consumo de los hogares cae el volumen de ventas, cae el IVA, cae todo el movimiento económico y al mismo tiempo el Banco de México tiene que subir más la tasa de interés y ahí aumenta el costo de la deuda pública y el costo de las hipotecas y el costo de las tarjetas de crédito y el costo de la deuda privada es decir este paquete está cumpliendo muchas funciones".

México tiene menos inflación que EU y Europa: AMLO

López Obrador presumió que México pone el ejemplo al tener una inflación menor a la que tienen Estados Unidos y Europa debido a que los energéticos cuestan menos con los subsidios implementados por su Administración.

"Afortunadamente lo estamos logrando y aunque no les guste, porque los mexicanos no tenemos porque ir a la retaguardia es lo que sucede en el mundo, los mexicanos ya vamos a la vanguardia, poniendo el ejemplo".

"Aunque no les parezca, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa y nuestro peso es fuerte, no se ha devaluado y ha resistido y lo otro, que también es importante, todos los energéticos en México cuestan menos que en la mayoría de los países del mundo y otro dato, para que unos se enojen y otros reafirma en sus convicciones en favor de la transformación y del cambio: estamos creciendo, nuestra economía está creciendo, no así en otros países".

El Mandatario federal consideró que fue un acierto el destinar subsidios para que no aumentara el precio de las gasolinas.

"Estas medidas antiinflacionarias pues son heterodoxas, estas medidas no las aplican los neoliberales, ellos satanizaron el subsidio y no les importa proteger la economía popular, a nosotros sí, porque la inflación es un impuesto que afecta a los trabajadores, que afecta a los pobres y tenemos que cuidar que no haya inflación".